Jadran u paklenom tjednu: Nakon derbija s Mladosti slijedi europski izazov u Mađarskoj

Pakleni tjedan za jadranaše. Nakon nedjeljnog derbija i pobjede u domaćem prvenstvu protiv Mladosti u Poljudu (12:10), slijedi prva utakmica osmine finala Euro kupa u Mađarskoj, pa onda za vikend novi jaki prvenstveni okršaj – u Gružu protiv Juga.

No, idemo korak po korak. Ima još dana do subote i dalmatinskog sraza.

Podsjetit ćemo vas, nakon završetka nastupa u Ligi prvaka, hrvatski prvak europsku sezonu nastavlja u Euro kupu gdje su ga kuglice u osmini finala spojile s mađarskim Szolnokijem, trenutačno petoplasiranom momčadi u tamošnjem prvenstvu. Ili jasnije, peta momčad najjače nacionalne lige u Europi. Riječ je o ozbiljnom i kvalitetnom suparniku, ekipi koju se ne smije podcijeniti, niti se može igrati s bilo kakvim opuštanjem i pristupom "lako ćemo".

Szolnok je ovu fazu natjecanja izborio uvjerljivim nastupima u skupini Eurokupa, gdje je osvojio prvo mjesto uz samo jedan poraz, i to protiv Barcelone, dok je dva puta bez problema svladavao Trieste i Dinamo Bukurešt te jednom i Španjolce. Iako je Jadran mogao dobiti i zahtjevnijeg protivnika, jasno je da Szolnoki nikako ne spada u lakše opcije. Riječ je o klasičnom predstavniku mađarske škole vaterpola: čvrstom, discipliniranom i taktički vrlo dobro posloženom. Kada uhvate pravi ritam, sposobni su pobijediti bilo koga, što su već više puta dokazali na domaćoj sceni. U njihovim redovima ističe se nekoliko važnih pojedinaca, među kojima su Krisztian Bedö te kapetan Gergo Kovacs, ljevak koji predstavlja ozbiljnu prijetnju u napadu.

Iako je pred njima zahtjevan izazov, Splićani u ovaj dvoboj ulaze s ulogom favorita i od toga ne treba bježati. Ipak, otegotna okolnost jest gust raspored: važna europska utakmica i dugo putovanje dolaze svega nekoliko dana nakon iscrpljujućeg ogleda s Mladosti. Bio je to pravi derbi, fizički iznimno zahtjevan i emocionalno nabijen susret, s puno čvrstih duela, napetosti i potrošnje na svim razinama. No, ovakav ritam Jadranu nije nepoznanica. Još donedavno to im je bila svakodnevica... iz bazena ravno u autobus, na put, povratak kući, samo robu oprat i ponovno sve ispočetka. Gladijatorski tempo na koji su navikli i u kojem su već dokazali da se znaju nositi.

Dobra vijest za Jadran je da su svi igrači spremni i na raspolaganju stručnom stožeru, bez problema s ozljedama uoči sutrašnjeg susreta. Utakmica protiv Szolnoka igra se u 18 sati u Vízilabda Areni u Mađarskoj, uz prijenos na platformi European Aquatics TV. Uzvratni ogled na rasporedu je 7. ožujka na Poljudu.