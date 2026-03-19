Jadran slavio u Ateni: Butić zabio za spektakularnu pobjedu protiv Panathinaikosa

Vaterpolisti Jadrana svladali su Panathinaikos u Ateni s 11:10 u prvoj utakmici četvrtfinala Eurokupa. Po četvrtinama je, gledano s naše strane, bilo 2:2, 2:3, 3:1 i 4:4. Uzvrat je 28. ožujka u Splitu.

Jadran je poveo 2:0, domaćin se vratio na 2:2 i igralo se gol za gol sve do posljednje četvrtine. Splićani su s tri gola zaredom okrenuli 7:8 na 10:8, ali je minutu prije kraja Fatović iz peterca pogodio vratnicu, a Grci s dva brza gola došli do 10:10. Do kraja su ostale četiri sekunde, Jure Marelja je pozvao minutu odmora, a Zvonimir Butić s 8 metara zabio za pobjedu.

Pet golova je dao Dušan Matković, dva Loren Fatović, a po jedan Berehulak, Ćurković, Butić i Marinić Kragić uz dvoznamenkasti broj obrana Marka Bijača.