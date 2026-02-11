Jadran se oprostio od Lige prvaka

Jadranov 'last dance' u Ligi prvaka za ovu sezonu prošao je s porazom od Pro Recca 15:13. No, neloša utakmica domaćina protiv europskog velikana. Nismo jedni od onih koji slave poraze, ali ipak ima stvari za pohvalu u igri Splićana.

Šteta što prvaci Hrvatske barem jednu ovakvu predstavu nisu odigrali na početku sezone. E, onda bi vjerujemo gledali još utakmica najelitnijeg klupskog natjecanja u gradu podno Marjana. Međutim, nema plakanja za 'prolivenim mlikom', budući da će jadranaši nastupati u Eurokupu. Naravno, tu je i borba za obranu titule u domaćem prvenstvu tako da svakako raduje podizanje forme.

Napomenimo kako dvoboj nije imao rezultatski značaj za poredak, budući da je momčad trener Sandra Sukna već izborila četvrtfinale, dok je Jadran i prije ove utakmice znao da ostaje na zadnjem mjestu skupine B. Unatoč tome, u bazenu je bilo 'vatreno'.

Uvodnih osam minuta donijelo je potpuno izjednačenu igru i rezultat 4:4. Za goste je dvaput pogađao Di Fulvio, dok su domaći raspodijelili pogotke među više strijelaca (Butić, Nemet, Fatović, Marinić Kragić). Imali su Mareljini momci i jedno kratko vodstvo, pri 3:2, ali brzo su to ispeglali Talijani. Ravnoteža se nastavila i u drugoj četvrtini, koju je Pro Recco dobio s 2:1 zahvaljujući dvama pogocima Cannelle, pa su gosti na polovici utakmice imali minimalnu prednost. Na otvaranju te druge dionice, među vratnicama više nije bilo Bijača. Međutim, moramo pohvaliti mladog Duju Đulu, inače treći izbor kad su u pitanju Jadranovi vratari.

Treća četvrtina otvorena je serijom golova: za goste su zabijali Granados i Presciutti, dok je Jadran uzvratio s dva pogotka Marinića Kragića. Splitska momčad nije se predavala i ostajala je u igri, pa je uoči posljednje četvrtine zaostajala za samo dva gola, 8:10. Tračak nade donio je mladi Skejić na početku završnice, koji je odličnom solo akcijom smanjio to na samo 'minus jedan', no Patchalijev i Presciutti ponovno su odvojili Pro Recco.

Jadran se još jednom vratio u utakmicu pogotkom Butića, koji je bio precizan za 13:14, minutu i 37 do kraja. Drama do kraja. Zović je zatim ukrao loptu gostima, ali ju je u samoj završnici Fatović izgubio, a potom je i isključen Marinić Kragić. Francesco Di Fulvio iskoristio je igrača više i postavio konačnih 15:13 za Pro Recco.

Jadran - Pro Recco 13:15 (4:4, 1:2, 3:4, 5:5).

Jadran: Bijač (2 obrane), Matković, Marinić Kragić (3), Radan, Butić (2), Pejković (2), Ćurković, Zović (2), Berehulak, Nemet (1), Fatović (1), Dužević, Skejić (2), Đula (4 obrana).

Pro Recco: Nicosia (7 obrana), Di Fulvio (3), Granados (3), Cannella (2), Fondelli, Durik, Presciutti (2), Pavillard (1), Patchaliev (1), Burić, Mladossich (1), Irving (2), Cassia, Perrone.

Igrač više: Jadran 7/13, Pro Recco 8/16

Peterci: Jadran 1/1, Pro Recco 1/1