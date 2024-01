Jadran Puharić nije dobio suglasnost Ministarstva turizma, TZ Makarska tražit će novu čelnu osobu

Ministarstvo turizma nije dalo suglasnost na izbor Jadrana Puharića za direktora Turističke zajednice Grada Makarske. Jadran Puharić izabran je na tu funkciju u ožujku 2023. godine. Komisija koja je provjeravala kvalifikacije prijavljenih kandidata ustanovila je kako svi udovoljavaju kriterijima natječaja, međutim, iz Ministarstva su naknadno utvrdili jedno odstupanje u odnosu na kriterije.

Novi natječaj bit će raspisan u najkraćem mogućem roku kako bi se prije početka nadolazeće turističke sezone imenovao novi direktor ili direktorica Turističke zajednice.

"Slušamo i poštujemo smjernice Ministarstva te ćemo biti prvi u Hrvatskoj koji će novu vodeću osobu Turističke zajednice birati prema novom Zakonu o turizmu. Činjenica je da se dogodio previd od strane komisije jer životopis kandidata nije bio precizno raspisan, uslijed čega je došlo do krive procjene. Treba spomenuti i da je ovo prvi put da se putem komisije birao direktor TZ-a. Vjerujem da nije bilo namjerne površnosti ni s jedne strane i da se sve radilo u dobroj volji. Iako gospodin Puharić ima sve potrebne kompetencije za obavljanje posla, iako je u manje od godinu dana napravio dobre stvari za makarski turizam i realizirao značajan dio programa, radi se o formalnom odstupanju od uvjeta, ali i to je dovoljno i to prihvaćamo. Žao mi je što ova odluka Ministarstva nije došla ranije kako bismo ranije i proveli novi natječaj, ali na to ne možemo utjecati", rekao je gradonačelnik Zoran Paunović koji će po slovu zakona obnašati dužnost šefa TZ-a dok se ne raspiše novi natječaj.

Naime, prema propozicijama, da bi prijava kandidata bila valjana, potrebno je da ima šest godina adekvatnog radnog iskustva s visokom stručnom spremom. U slučaju gospodina Puharića, u trenutku prijave imao je približno 4 i pol godine iskustva s visokom stručnom spremom, jer je u rujnu 2018. stekao zvanje magistra struke. Iako je zvanje prvostupnika stekao godinama ranije, kao i dovoljan broj godina iskustva, akademski stupanj nije odgovarao kriterijima natječaja.

Novog direktora ili direktoricu makarskog TZ-a dočekat će uredna blagajna i niz započetih projekata. Prije četiri godine dug TZ-a iznosio je 600.000 kuna, uz kredit od 380.000 kuna za operativno poslovanje. U međuvremenu su isplaćeni i dug i kredit, a na računu TZ-a sada je i mali višak koji će biti utrošen namjenski, na manifestacije, promidžbu i projekte koji se tiču održivosti makarskog turizma.

"Tko god bude izabran na ovu poziciju, u ruke će dobiti posložen i ekipiran ured te destinaciju kojom treba mudro upravljati jer je proteklih 10-20 godina priča išla u krivom smjeru. TZ i Grad moraju djelovati zajedno, u istom smjeru i s istim ciljem, a taj je da održimo kvalitetan život građana i turističke djelatnosti. Mi u Gradu na tome već radimo, novi Prostorni plan je najbolji primjer, a sada se TZ mora nadovezati svojom strategijom i planom upravljanja destinacijom", zaključio je Paunović.