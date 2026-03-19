Jadran protiv grčkog velikana: Večeras počinje borba za polufinale

Vaterpolisti Jadrana večeras gostuju u Ateni kod Panathinaikosa u prvoj utakmici četvrtfinala Eurokupa, a pred Splićanima je jedan od najvažnijih ispita sezone.

Momčad sa Zvončaca u dvoboj ulazi u odličnoj formi, kao vodeća ekipa hrvatskog prvenstva i u stabilnom natjecateljskom ritmu. Nakon reprezentativne stanke dodatno su se posložili i u Grčku stižu s jasnom ambicijom – izboriti rezultat koji će im otvoriti vrata polufinala.

No, zadatak neće biti nimalo jednostavan. Panathinaikos je ove sezone složio vrlo kvalitetnu i široku momčad koja cilja visoko. Iako su u posljednjem kolu domaćeg prvenstva uvjerljivo poraženi od Olympiacosa, riječ je o ekipi koja je kroz Eurokup pokazala svoju snagu i opasnost.

Grčki sastav do četvrtfinala je stigao nakon dramatičnog dvoboja s Jadranom iz Herceg Novog, gdje su prolazak osigurali tek nakon izvođenja peteraca.

Panathinaikos se oslanja na niz kvalitetnih pojedinaca, među kojima se ističu reprezentativci poput Skoumpakisa, Gkiouvetsisa i Chalyvopoulosa, dok dodatnu snagu donosi centarski par Banićević – Papanikolaou. Na vratima je američki reprezentativac Weinberg, a posebno su opasni u igri visokog ritma i tranzicije.

Splićani su svjesni kvalitete suparnika, ali i vlastitih mogućnosti, posebno ako uspiju nametnuti svoj ritam i izbjeći scenarij u kojem Panathinaikos diktira tempo igre.

Ulog je velik – plasman u polufinale Eurokupa, gdje pobjednika čeka bolji iz dvoboja BVSC-a i Oradee, no fokus Jadrana trenutačno je isključivo na prvoj utakmici koja bi mogla usmjeriti cijeli rasplet ovog četvrtfinalnog para.

Susret Panathinaikosa i Jadrana igra se u 18 sati po hrvatskom vremenu na bazenu Serafeio.