Jadran odlazi kod Pro Recca: "Sigurno jedno od najtežih gostovanja u Europi"

Jadran u 3. kolu Lige prvaka gostuje kod moćnog Pro Recca u susretu koji je na rasporedu u 20.30. Ruku na srce, stanje u skupini B nije baš najbolje za Splićane. Hrvatski prvak je još bez bodova i, ako san o prolasku grupne faze, odnosno ulasku među najboljih osam u Europi, želi održati živim, svako novo kolo je “biti ili ne biti”.

Momčad trenera Sandra Sukna je, očekivano, na vodećoj poziciji sa šest bodova, dok Novi Beograd i Jadran Herceg Novi imaju po tri boda, odnosno jednu pobjedu.

"Sigurno jedno od najtežih gostovanja u Europi", jasno će Loren Fatović, koji je nastavio:

"Pro Recco je, uz Ferencvaroš, glavni favorit za osvajanje Lige prvaka. Svakako da su oni veliki favoriti te mi nismo u poziciji da možemo najavljivati pobjedu, ali na nama je da damo svoj maksimum i pokušamo što duže utakmicu održati u egalu pa probati iskoristiti svoje šanse, ako nam se ukažu."

"Još nemamo niti jedan bod, ali svakako da to ne umanjuje našu želju"

Svjesni su jadranaši da nakon prva dva kola nisu u idealnoj poziciji, porazi od Herceg Novog i Novog Beograda ostavili su ih na dnu tablice. Međutim, nema predaje, prolazak u četvrtfinale još je živ.

"Naš ulazak u Ligu prvaka nažalost nije bio onakav kakav smo se nadali, iako smo od samog starta bili svjesni da su ove tri ekipe, osim Pro Recca, dosta izjednačene. Još nemamo niti jedan bod, ali svakako da to ne umanjuje našu želju da ih u nastavku pokušamo skupiti što više. Prošlo je već 10 dana od naše zadnje utakmice, one u Kupu protiv Mornara, pa smo se u ovom periodu više fokusirali na fizičku spremu, tako da mislim da maksimalno spremni dočekujemo utakmicu. Znamo da ni Pro Recco nema jakih susreta u talijanskom prvenstvu, a prve dvije utakmice u Ligi prvaka su dobili relativno lagano. Na nama je da im maksimalno otežamo ovu utakmicu i, ako nam se ukažu prilike, pokušamo pobijediti", zaključio je Loren Fatović.

Što se tiče Prvenstva Hrvatske i Kupa, Jadran u tim natjecanjima nema nikakvih problema. Splićani su stopostotni, bez izgubljene utakmice, ali Liga prvaka je ipak neusporedivo izazovnije natjecanje, jasno je to naglasio i trener Jure Marelja.

"Nakon uvodne faze Lige prvaka, odnosno dva kola, još uvijek smo bez bodova, a očekuje nas momčad Pro Recca. Ne treba pretjerano trošiti riječi o njihovoj važnosti u europskom vaterpolu, kvaliteti i snazi. Međutim, dolazimo fokusirani na svoju igru, na podizanje iste i zadržavanje jednog visokog nivoa i ritma. U Prvenstvu Hrvatske i Kupu smo pokazali jedan dobar ritam, ali ovo je nešto sasvim drugačije, jedan teži nivo. No, kako sam već naglasio, fokusirani smo na naš dogovor i igru, prvenstveno na primanje što manje golova i s tim mislima idemo u Genovu."

Gdje vidite svoju priliku za pobjedom?

"Ključni elementi za pozitivan rezultat bit će angažiranost u obrani, dobra pokrivenost s blokovima i sprječavanje primanja laganih pogodaka, bilo iz tranzicije ili s dva metra. Ako odigramo obrambeno angažirano i dobro, moći ćemo biti zadovoljni", zaključio je Jure Marelja.

Kao što smo već napisali, utakmica Jadrana i Pro Recca je na rasporedu u 20.30, a pratite je uživo na kanalu Arena Sport 3.