JA SAM TE RODILA, I BIT ĆE ONAKO KAKO JA KAŽEM, DOK SI POD MOJIM KROVOM "Nisam ni za to da se djetetu dozvoli što god ono poželi"

Ne zanima me kako tko odgaja dijete. Hoće li dijete naređivati roditeljima, ili obrnuto, to je njihov problem. Ali je činjenica da se „taj njihov problem“ kasnije reflektira na društvo. Nekako, trudimo se da im osigurano što možemo, trudimo se i sve podredimo tome, ali to nije razlog da to isto dijete razmazimo. Jednostavno, treba se znati tko je tu koga rodio, i tko kome mora biti uzor. Nisam ni za kakve prisilne metode, ali nisam ni za to da se djetetu dozvoli što god ono poželi. Da li se moje dijete bacalo po podu dućana ako nisam imala za kupit mu nešto što je željelo? Nije. Znalo se, ako se ima, kupit će im se, ako nema, kupit će se kad se bude moć. Nema i amen.

Poštivanje

Osnova svega je poštivanje. Dijete mora to naučiti. Dijete treba pustiti da se igra, da padne, da istražuje, da živi, a većina ih djecu drže pod staklenim zvanom. Pa, ne vole oni svoje dijete više nego ja svoje. Ne daj Bože da nešto takne, odmah se trče za njim sa vlažnom maramicama. Ako nešto želi, princ ili princeza, to moraju dobiti. Ma, kako da ne! Neka napravi scenu jednom, drugi put neće. Sjećam se da mi je moj pokojni otac uvijek govorio, kad bi njegov otac zovnuo Zvonko, a nijedan od njih četvero braće se nije tako zvao, svi bi došli istog trena. Ne poslušati oca, majku, susjeda… Za to bi uslijedila kazna. Ali nije kazni bilo. Zašto? Zato što se poštivalo, znalo se tko kakvu ulogu ima. Dijete osvaja teritorij, a zadatak roditelja je da stavi ogradu, ne mislim doslovno. Granice se trebaju znati, i moraju.

Nemam namjeru pametovati, ali, ni moje, ni Vaše dijete ne zna šta je život. Vi ste tu da mu postavite temelje. Gradite ga da bude čvrst. Nije bitno hoće li imati najbolje ocjene, bitno je da bude čovjek. Bitno je da ima empatiju prema svim živim bićima. Bitno je da poštuje različitost. Naučite ih da pomažu, a ne da budu sebični. Naučite ih da dijele, a ne da grabe sebi i samo sebi. Naučite ih da markirana odjeća ništa ne govori o čovjeku. Treba gledat u nutrinu, ni na što drugo. Mojih troje su dobri i pošteni ljudi, a to je moj najveći uspjeh u životu. Većeg od toga nema. Ako uspiješ kao roditelj, sve drugo je sporedno. Ali, ja nisam išla za njima i pravdala ih, niti u školi, niti bilo gdje. Nisam savršena, ali sam se trudila da oni budu bolji od mene.

Pustite ih da žive, da griješe...

I zato, kad vidim kakve su vrijednosti danas, loše mi dođe. Vrijednosti? Skoro da ih i nema. A tko je kriv? Mi. Djeca imaju svoja prava? Naravno da ih imaju. Plavi telefon, ili bilo koja vrsta ucjene kod mene ne bi prošla. Ja da se bojim svojeg djeteta? Nema šanse. Nije puno prošlo od Zvonka, pa do plavog telefona. Mene moji nisu tukli, ali nisu ni imali razloga. Cijenila sam njihovo povjerenje, i ponosna sam što ga nisam iznevjerila, nadam se da nisam. Poštivanje je ključ svakog odnosa. Ako toga nema, takav odnos je razvodnjen. Ako ih naučite tome, sve ostalo je vrlo jednostavno. Oni imaju temelj, ispravan i čvrst temelj na kojem će graditi svoj život. Pustite ih da žive, da griješe, a vi ste ionako uvijek tu za njih. Ako itko njima želi dobro, to je roditelj. Samo se okrenite oko sebe, i sve će vam biti jasno.

Ponekad vidim toliko otužnih prizora, da samo zahvalim Bogu da sam ja svoju djecu odgojila. Nije lako biti roditelj. Treba donijeti odluke i kad nismo spremni. Roditeljstvo je izazov, a rezultat se ne zna. Ali ne zaboravite, vi ste stup na kojeg se oni mogu osloniti, a to i budite i u odgoju. Primjerom, a ne samo riječima. Kad meni kći dovede unučad, pravila koja ona ima, poštivam i ja. Ne mogu ja djecu zbunjivati svojima. Pravila su jasna, i tu nema odstupanja. Sjećam se, kad je Naomi bila mala, onda bi počupala psa. I ja bih nju malo. Tek toliko da zna da i psa boli kao i nju. Ako ga ugazi, i ja nju malo ugazim. I pogađate… nikad više nije čupala psa, a nije ni gazila. A da sam je pustila da ga udara, rasteže i zlostavlja, smatrala bi da je to normalno, i da takav odnos prema životinjama treba imati.

A ona toliko voli životinje da mi je rekla da će, kad odraste imati cijeli kat kuće samo za pse i mačke. Pokažite im šta je ispravno, šta nije. Naučite ih, ako ne znaju.