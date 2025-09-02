Izvučen Joker: Evo kamo odlazi 60.000 eura

U 210. kolu igre Joker, izvučen je dobitni Joker broj 036863, koji je nekome iz Rijeke donio dobitak Joker 6 u iznosu od 60.000,00 eura.

Odigran je pretplatni listić za pet kola s jednom kombinacijom igre Eurojackpot, prekriženo je DA za igru Joker te je za uplaćenih 13,00 eura ostvaren dobitak od 60.000,00 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatska Lutrija, Zvonimirova ulica 3, Rijeka.

Slijedeće izvlačenje igre Joker je u srijedu 3.09.2025., a jamčeni glavni dobitak iznosi 60.000,00 eura.