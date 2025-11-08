[IZVJEŠTAJ S POLUVREMENA] HAJDUK – OSIJEK 1-0: Krovinovićev rani pogodak Bijelima olakšao odlazak na poluvrijeme

Hajduk danas s početkom od 17:45 igra protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 13. kola SuperSport HNL, a rezultat je na poluvremenu 1:0 zahvaljujući golu Krovinovića iz 5. minute.

Bijeli ovaj dvoboj dočekuju na prvom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 26 bodova, odnosno jedan više od drugoplasiranog Dinama. U posljednjem kolu Hajduk je odigrao bez pogodaka na gostovanju kod Slaven Belupa u Koprivnici.

Osijek trenutačno drži posljednju poziciju s osvojenih 10 bodova, jedan manje od pretposljednjeg Vukovara koji ima utakmicu više. Od prošlog je kola Osječane preuzeo novi trener Željko Sopić, a u prvoj utakmici pod njegovim vodstvom odigrali su 0:0 s Varaždinom na domaćem terenu.

U odnosu na prošlu utakmicu trener Garcia na raspolaganju će opet imati Pukštasa koji je Koprivnicu propustio zbog četiri žuta kartona te kapetana Livaju koji se vraća nakon što se oporavio od ozljede.

U prvom međusobnom susretu u aktualnoj sezoni Hajduk je s 2:0 slavio na Opus Areni. Bilo je to u 4. kolu krajem kolovoza, a golove za Bijele postigli su Livaja i Šego.

Glavni je sudac utakmice Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Filip Krznarić iz Velike Gorice, a četvrti je sudac Ivan Vukančić iz Benkovca. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Dario Kolarević iz Zagreba.

Uoči samog početka susreta umjesto minute šutnje, Poljud je pljeskom ispratio preminule članove i navijače koji su preminuli u 2025. godini, a Torcida je potom priredila koreografiju preko Sjevera na kojoj je pisalo: „OD OSNUTKA DO SADA – TORCIDA AVANGARDA!“ popraćenu poznatim simbolima.

Prvi je zaprijetio Osijek u trećoj minuti kada je Čolina poslao dugu loptu, a Jelenić je glavom pucao preko gola. Hajduk je poveo u petoj minuti: lopta je stigla do Pukštasa koji je povukao, zatim dodao do Almene, a on ubacio u kazneni prostor, Krovinović je bio najbrži i iz prve poslao loptu u mrežu za 1:0. Tri je minute kasnije Omerović šutirao iz daljine, no Pukštas je pretrpio faul. U 10. je minuti Ivušić izišao s gola, no igra je zaustavljena zbog prekršaja nad Jelenićem. Potom je šutirao Rebić nakon prodora, ali ravno u Maleničine ruke. U 12. je minuti Šego pokušao stići do lopte, no Malenica je izbio u aut. U 14. je minuti Torcida podignula poruku: „HRVATSKA VEĆ VIDJE SVAKOJAKIH ČUDA, AL' NE NAĐE ŠTRIKA ZA TOLIKO JUDA“, a potom poruku „NOVINARI CRVI“.

U 17. je minuti pokušao Jakupović nakon dugog slobodnjaka, ali nije konkretnije zaprijetio. Minutu potom Almena je pokušao proći driblingom kroz sredinu, ali nije uspio. Potom je Hrgović ubacio do kaznenog prostora, no Pukštas je nije uspio najbolje zahvatiti glavom. U 20. je minuti Krovinović ponovno pucao iz daljine, Malenica je to lako ukrotio. Osam je minuta potom Shopov zamijenio Petrusenka. U 29. je minuti Hrgović prošao po lijevoj strani, ali nije najbolje zahvatio loptu prilikom ubačaja.

U 30. je minuti Čolina ponovno poslao dugu loptu u kazneni prostor, ali ravno u ruke Ivušića. U 36. je minuti Jelenić pokupio Rebića, no prošao je bez opomene, a Hajdukov je krilni napadač ostao ležati. Nakon kratke pauze za osvježenje pridignuo se i nastavio s igrom. Tri minute potom Babec je zaboravio u kojem je sportu pa je krenuo u hrvanje sa Sigurom, no nije dobio karton. Hajduk je potom imao korner, Pukštas je glavom pucao pored gola. U 41. je minuti Jurišić prošao lijevom stranom, ali Krovinović je otklonio opasnost. Četiri minute kasnije požutio je Jurišić nakon starta nad Hodakom.

U prvoj minuti dvominutne nadoknade Krovinović je izveo slobodni udarac, a lopta je naposljetku završila u korneru, očistili su gosti. Osim toga, nije bilo većih prilika do kraja poluvremena.

HAJDUK: Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Krovinović - Almena, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Lučić, Silić, Gonzalez, Pajaziti, Hugo, Kalik, Livaja, Raçi, Melnjak, Bamba, Karačić, Durdov

OSIJEK: Malenica - Guedes, Jelenić, Mkrtchyan, Jurišić - Petrusenko, Babec - Čolina, Mikolčić, Omerović - Jakupović

Klupa: Curcija, Shopov, Mersinaj, Farkaš, Živković, Hasić, Matković, Bukvić, Peček, Barić, Kolarik, Cvijanović