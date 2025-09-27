[IZVJEŠTAJ S POLUVREMENA] HAJDUK – LOKOMOTIVA 1-0: Rebićev prvijenac, Pukštas i Almena zatresli okvir gola, Pavlešić ni blizu visine zadatka rezime su poluvremena

Hajduk danas s početkom od 18:45 igra protiv Lokomotive na Poljudu u utakmici 8. kola SuperSport HNL. Rezultat je na poluvremenu 1:0 od 18. minute kada je Rebić nakon ubačaja Karačića glavom pucao i zatresao mrežu Posavca upisavši prvijenac.

Bijeli se uoči ove utakmice nalaze na drugoj poziciji prvenstvene tablice s osvojenih 13 bodova u sedam odigranih kola. U posljednjem susretu Bijeli su u srijedu s 4:1 pobijedili Koprivnicu u utakmici šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a prethodno su u prvenstvu poraženi od Dinama na Poljudu rezultatom 2:0.

Lokomotiva dijeli treću poziciju prvenstvene tablice s Varaždinom te ima bod zaostatka za Hajdukom. Momčad koju vodi trener Nikica Jelavić u posljednjem je prvenstvenom susretu s 1:0 pobijedila Varaždin na Maksimiru.

Trener Garcia u ovoj utakmici sigurno ne može računati na ozlijeđene Bambu i Skelina.

Hajduk i Lokomotiva zadnji put su odmjerili snage sredinom travnja na Poljudu, a rezultat je tada bio 1:1.

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Ivan Janjić iz Iloka i Marko Reljan iz Osijeka, a četvrti sudac je Patrik Kolarić iz Čakovca. VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Vedran Đurak iz Sv. Ivana Zeline.

U četvrtoj je minuti Guillamon imao dobru zamisao, gurnuo je prema Livaji na rubu šesnaesterca, no Livaja nije uspio primiti loptu, Posavec je pokupio. Pet minuta kasnije Krivak je Gonzalezu oduzeo loptu i šutirao, no Ivušić je obranio glavom.

U 15. je minuti Bošković je pokosio Karačića koji je ostao ležati, ali ubrzo je nastavio s igrom. Minutu kasnije Pukštas je zatresao vratnicu nakon odličnog dodavanja Livaje. Lokomotiva je potom odmah uzvratila, vukli su prema naprijed, a onda je Stojaković zatresao lijevu vratnicu.

U 18. je minuti Hajduk došao u vodstvo: ubacio je Karačić, a Rebić glavom zatresao mrežu za 1:0 i svoj prvijenac u bijelom dresu. Potom se pogodak provjeravao zbog potencijalnog zaleđa Karačića, stadion je negodovao, a nakon dvije minute pogodak je potvrđen. U 22. je minuti Almena pogodio gredu, ali označeno je zaleđe. Minutu potom Vešković je rukom u lice udario Almenu, dosuđen je samo faul za Hajduk. Ubacio je Gulliamon, ali gosti su se obranili. U 26. je minuti Lokomotiva imala slobodan udarac nakon prekršaja Karačića, ali nije zaprijetila. Potom je Livaja produžio loptu do Guillamona u kaznenom prostoru, a on je dodao u sredinu Karačiću koji se nije najbolje snašao.

U 30. se minuti nakon duela Livaja uhvatio za zadnju ložu i šepao nekoliko metara. Minutu potom Rebić je ostao ležati nakon prekršaja Katića, srećom, pridigao se. U međuvremenu je Livaja zatražio kratku liječničku intervenciju uz aut-liniju i nastavio je s igrom. U 33. je minuti Pukštas dobio laktom u glavu, sudac je nakratko zaustavio igru. Minutu zatim Stojaković je s dvije ruke zaustavio Pajazitija, sudac nije pokazao karton, a na to mu je poljudska publika opravdano zviždala. U 38. je minuti Lokomotiva imala korner, no nije konkretnije zaprijetila. Dvije minute nakon pokušao je Rebić, ali označeno je zaleđe. U 41. je minuti sijevnulo s obje strane, prvo je pokušao Hajduk, a onda je Lokomotiva povukla prema naprijed, no Splićani su se uspjeli obraniti. Tri minute kasnije Vešković je vukao Rebića za dres, a potom pao nakon što ga je potonji odgurnuo od sebe, sviran je prekršaj za Lokomotivu.

U prvoj je minuti trominutne sudačke nadoknade Šarlija ostao ležati nakon uklizavanja Vasilja, Pavlešić je dopustio nastavak igre usprkos tome što je Šarlija ležao. U trećoj je minuti Lokomotiva imala korner nakon intervencije Ivušića koji je iščupao loptu ispod grede, no nije ozbiljnije zaprijetila. To je ujedno bio posljednji pokušaj poluvremena.

HAJDUK: Ivušić - Šarlija, Gonzáles, Raçi - Karačić, Guillamon, Pajaziti, Almena - Pukštas - Livaja, Rebić

Klupa: Silić, Pocrnjić, Diallo, Kalik, Sigur, Šego, Melnjak, Mlačić, Krovinović, Brajković, Hrgović, Hodak

LOKOMOTIVA: Posavec - Kolinger, Diop, Dajčer - Vešović, Katić, Bošković, Pajač - Krivak, Vasilj - Stojaković

Klupa: Hendija, Sigali, Jukić, Goričan, Sobol, Lorber, Subotić, Leovac, Virgili, Godec, Canjuga, Vuković