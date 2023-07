IZVANREDNA SJEDNICA SABORA "Žene će sutra ući u osmi tjedan štrajka, pravosuđe je paralizirano"

Nakon dvije maratonske sjednice, a koje su obilježile žustre, nerijetko i incidentne rasprave, saborski zastupnici danas glasaju o zaključcima - predsjednika Republike, koji je i tražio na inicijativu oporbe sazivanje izvanredne sjednice, oporbe, ali i vladajućih.

Zaključci se odnose na štrajk pravosudnih djelatnika, koji traje već više od sedam tjedana, ali i oko najnovije plinske afere "plin za cent".

Uobičajeno, zastupnici su odmah uoči glasanja tražili stanku, piše 24sata.

- Bilo me sram ova dva zbog ponašanja pojedinaca, ali sam i ponosan što smo sudjelovali u ovoj raspravi. Pokušali smo pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Ova sjednica je pokazala da još ima ljudi kojima je stalo do ljudi u ovom društvu - poručio je IDS-ov Emil Daus.

Stanku je tražila i Marija Selak Raspudić.

- Nakon ovog vikenda svi će postavljati jesmo li mi u oporbi pobjednici ili gubitnici, naša se pobjeda odnosi da je Plenkoviću ispalo kormilo iz ruku jer se ova sjednica ipak održala. Tko bi do jučer pomislio da će jedna potplaćena pravosudna djelatnica izgurati najduži štrajk u povijest? Mislili ste da ćete ih lako otresti, ali one će vam, Plenkoviću, doći glave. Radije biste bili iz puke inatljivosti grobar pravosuđa nego im podigli plaće. Most je spriječio daljnju pljačku HEP-a i Hrvatske i nastavit će još angažiranije zastupati interese građana jer tamo iza ovih vrata buja neka druga Hrvatska, ljudi koji se bore za pravdu u cjelini - kazala je Mostova zastupnica.

Da bi u HDZ-u bilo ovako dobro, mnogima u ovoj državi mora biti jako loše, poručila je Sandra Benčić.

- Ovaj štrajk samo je trešnja na torti uništavanja institucija koje je počelo 2016. Pravosuđe je pred kolapsom - istaknula je.

Nije normalno da Pavo Vujnovac dobije za jedan cent nešto što je HEP kupio za 47 eura, poručio je Mostov Miro Bulj.

- Nažalost, ova izvanredna sjednica se često pretvarala u cirkus, međutim ona je bila prijeko potrebna jer je Hrvatska mjesecima u izvanrednom stanju. Gotovo mjesec dana je aktualna afera HEP, i dan danas nemamo odgovore, znamo da je oštećen za minimalno 10 milijuna eura, ne znamo tko je kriv. Imamo najduži štrajk u povijesti, a sramotno je da vladajući ne žele podići plaće za mizernih 300 eura - poručio je predsjednik Suverenista Marijan Pavliček.

Apeliramo na savjest vladajućih, kazala je zastupnica RF-a Katarina Peović.

- Možemo predvidjeti kako će glasati jer oni smatraju da ova sjednica nije bila potrebna. Žene će sutra ući u osmi tjedan štrajka, pravosuđe je paralizirano i HDZ kaže da sjednica nije bila potrebna. Mi možda nećemo izglasati ono šo je bilo potrebno za žene na sudovima ili za pljačku, ali će sramota biti na vašoj strani - naglasila je, piše 24sata.

Upotrijebite zdrav razum, poručio je vladajućima Dario Zurovec (Fokus).

Naše sudstvo je i prije štrajka bilo sporo i nije bilo efikasno, a sada kada praktički ne postoji se možemo zapitati u kojem se to smjeru vodi Hrvatska. Ti djelatnici imaju crkavicu od plaće. Moj apel je prema svima da upotrijebite zdrav razum - rekao je.

HDZ uporno ponavlja da nema ničeg izvanrednog što je pravosuđe u blokadi puna dva mjeseca, naglasila je Dalija Orešković, zastupnica Centra.

- A pravosuđe nije bilo blokirano ni za vrijeme rata. Nije izvanredno stanje samo ako vam to i nije bio cilj. Sinoć se Krstulović Opara pozivao na branitelje, a nitko ih nije ponizio toliko kao HDZ jer nitko nije od njih ginuo za silu jednog čovjeka i profit Pave Vujnovca. Murganić jučer pita što je ona to ukrala - zbroj svih afera u milijunskim iznosima ide i na vašu dušu - rekla je.

Ružica Vukovac je u ime Kluba za pravednu Hrvatsku, također, tražila stanku.

- Izuzetno je bitno rezimirati da je HEP u vlasništvu samo jednog dionika, a to je Republika Hrvatska. Imamo pravo propitkivati kako se upravlja našom državom. Vrijeme je da serazmisli o raspuštanju Sabora, jedino izvanrednim izborima možemo izboriti promjene u društvu - naglasila je.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je odobrio stanku od 10 minuta.

Uz predsjednikov zaključak kojim traži da Vlada u roku 15 dana utvrdi odgovornost institucija i osoba za financijsku štetu načinjenu HEP-u, oporba ide korak dalje i u svom zaključku traži konkretno - smjene uprava HEP-a, HERA-e, HROTE-a i državnog tajnika za energetiku Ivu Milatića.

HDZ i partneri neće, dakako, prihvatiti niti jedan, najavili su, pa su i oni donijeli svoj. U njemu zapravo ne stoji - ništa, piše 24sata.

- Budući da Vlada u okviru svojih ovlasti poduzima sve potrebne mjere vezano za utvrđivanje svih relevantnih okolnosti i činjenica u provedbe uredbe o otklanjaju poremećaja na domaćem tržištu energije, sazivanje izvanredne sjednice od strane predsjednika Republike bilo je nepotrebno. Sabor prima na znanje zaključke Odbora za gospodarstvo održane 13. srpnja 2023. - stoji u njihovu zaključku.

Što se tiče štrajka, predsjednik traži da Vlada u roku 15 dana poduzme sve potrebne mjere kako bi se osiguralo normalno funkcioniranje sudbene vlasti. Oporba svojim zaključkom traži da Vlada ukine odluku o neplaćanju dana u štrajku, a vladajući, kao i u zaključku oko plinske afere, ne kaže ništa osim da poduzima sve mjere zbog čega je izvanredna sjednica bila nepotrebna, a da se predsjednik Milanović svrstao na stranu oporbe.