"Izvadili smo čovjeka iz gorućeg automobila u posljednjim sekundama": Nogometaši Uskoka opisali trenutke drame kod Maslenice

Povratak nogometaša Uskoka iz Klisa s gostovanja u Bjelovaru pretvorio se u dramatičnu priču koja je mogla završiti tragedijom, ali je zahvaljujući hrabrosti trojice članova kluba – Ilije Stupala, Igora Vrvila i mladog nogometaša Josipa Zeljkovića – završila spašavanjem jednog ljudskog života. Nakon poraza od Mladosti Ždralovi u 14. kolu Druge NL, atmosfera u autobusu bila je tmurna i tiha. Nitko tada nije mogao pretpostaviti da će se u nekoliko idućih minuta odigrati scena kakvu se ne viđa često ni u filmovima.

Naime, nakon uobičajene pauze u Macolama, igrači i stručni stožer krenuli su prema Klisu, a nedugo zatim autocestu A1 zahvatilo je snažno snježno nevrijeme. Vidljivost je bila slaba, kolnik mokar, a vozač autobusa oprezno je smanjio brzinu. A onda – snažan udarac iza njih. Tek kasnije su shvatili da je vozilo Hitne pomoći udarilo u automobil u kojem su se nalazili vozač i dvije putnice, pri čemu je Hitna okrznula i autobus Uskoka. Automobil je gotovo odmah planuo.

Uslijedili su trenuci u kojima su reakcija i hrabrost bile jedina razlika između života i smrti.

“Prvi sam izletio, auto je već gorio”: Ilija Stupalo o dramatičnim sekundama

Ilija Stupalo, član uprave NK Uskoka, prepričava kako se sve odvijalo nevjerojatnom brzinom:

– Igrali smo utakmicu, izgubili smo nesretno od Ždralova u gostima 2:1. Vraćali smo se kući malo ljuti jer smo sami sebi dali dva gola. Na povratku smo kao i obično stali u Macole jer autobus do doma mora dvaput stati radi pauze i šofera. Nakon večere smo krenuli, a nakon desetak minuta vožnje krenulo je snježno nevrijeme.

Kako kaže, vozač autobusa usporio je zbog nevremena.

– A onda se iza nas čuo udarac. Shvatili smo da je u auto u kojem se nalazili vozač i dvije gospođe odzada udarilo vozilo hitne pomoći. Hitna je čak očešala naš autobus.

Stupalo je u tom trenutku reagirao instinktivno:

– Prvi sam izletio do automobila koje je već u tom trenutku gorjelo. Dvije gospođe su izašle, a vozač je bio vezan u dimu i vatri. Nekako sam mu uspio odvezati pojas, u isto vrijeme Igor je gasio vatru.

U tim trenucima na teren su, umjesto travnjaka, stupili igrači i stručni stožer koji su pohitali u pomoć.

– Nakon toga smo čovjeka izvukli iz gorućeg automobila. Sve se događalo u sekundama. Zahvalio bih se Igoru i g. Zeljkoviću i svima koji su na bilo koji način pomogli. U ovom trenutku jedino je bitno da čovjek preživi, sve drugo je nebitno.

“Ilija je otvorio vrata, a vatra se razbuktala”: svjedočanstvo Igora Vrvila

Igor Vrvilo, potpredsjednik NK Uskoka, detaljno opisuje dramatične trenutke spašavanja:

– Čuli smo udarac, hitna pomoć je udarila u vozilo. To vozilo se pri udaru zapalilo. Hitna se zaustavila ispred nas, ali vozilo je odmah bilo u gorućem stanju.

U prvom naletu prema automobilu izletio je Stupalo.

– Ilija je prvi otvorio vrata i krenuo pomoći vozaču koji je bio vezan. Kako su se otvorila vrata, vatra se rasplamsala, čak je vatra malo zahvatila Iliju po jaketi i kosi.

Vrvilo je donio vatrogasni aparat iz autobusa:

– Ponio sam vatrogasni aparat, prošao sam s druge strane, počeo gasiti. Mladi nogometaš Josip Zeljković je priskočio i počeo vaditi čovjeka, vući ga. Uspjeli smo ga izvući, doslovno se radilo o sekundama hoćemo li ga uspjeti izvući ili ne.

U trenucima kada su se snijeg, mrak, vatra i panika isprepleli na autocesti A1, Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković ostali su pribrani i pokazali hrabrost i nesebičnost.