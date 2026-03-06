Izraelski veleposlanik pozvan na razgovor u Ured predsjednika zbog spornih izjava

Veleposlanik Države Izrael u Republici Hrvatskoj Gary Koren pozvan je u petak na razgovor u Ured predsjednika Republike Hrvatske.

Savjetnik Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku veleposlanik Neven Pelicarić upozorio je veleposlanika Korena kako su neprihvatljive i po bilateralne odnose štetne njegove izjave u kojima je pozvao Republiku Hrvatsku "na prekid diplomatskih odnosa s Iranom" i na provjeru osoblja iranskog veleposlanstva jer su "u njemu pripadnici Revolucionarne garde sa zadatkom prikupljanja obavještajnih podataka i potpore terorizmu", piše Večernji list.

"Hrvatska je sigurna zemlja, a javne tvrdnje veleposlanika Izraela ničim nisu potkrijepljene i samo neutemeljeno i nepotrebno uznemiravaju hrvatske građane i nanose političku i reputacijsku štetu Republici Hrvatskoj. Hrvatski je nacionalni interes sačuvati status sigurne i mirne zemlje jer o tome uvelike ovisi i hrvatsko gospodarstvo, prije svega turizam. Stoga tražimo od veleposlanika Izraela da se ubuduće suzdrži od bilo kakvih izjava koje mogu nanijeti štetu Hrvatskoj.

Republika Hrvatska ne dopušta svojim veleposlanicima miješanje u političke procese u državama u kojima su akreditirani pa tako nešto neće dopustiti ni stranim veleposlanicima i diplomatima u Republici Hrvatskoj, jednako kao što im ne dopušta ni miješanje u odnose Republike Hrvatske s trećim državama. Kao suverena država, Hrvatska će sama donositi sve odluke vezane uz suradnju s drugim državama vodeći računa prije svega o svom i interesu hrvatskih ljudi. Od diplomatskih predstavnika u Zagrebu očekujemo da to poštuju jer Hrvatska neće dopustiti uvlačenje u tuđe sukobe ili ratove", piše u priopćenju ureda predsjednika.