Izraelski turisti u Sarajevu ostali bez putovnica, osoblje hotela ih bacilo u smeće

Turisti iz Izraela ostali su zaglavljeni u Bosni i Hercegovini, točnije u jednom hotelu u Sarajevu, nakon što je osoblje hotela bacilo njihove putovnice, potvrdio je za BHRT Žarko Laketa, direktor Službe za poslove sa strancima.

Laketa je naveo da se radi o 50 turista te da se sve dogodilo slučajno, piše N1.

Turisti su se trebali vratiti u Izrael u subotu, no bez putovnica to nisu mogli učiniti pa su ostali u hotelu.

Dio putnika izrazio je sumnju da ipak nije riječ samo o pogrešci.

Kako je za BHT potvrđeno iz Službe za poslove sa strancima, izraelski turisti već bi sutra mogli krenuti kućama, jer se na rješavanju problema intenzivno radi.

Direktor Laketa dodao je i da je hotel osigurao sve potrebne uvjete za produženi boravak turista, koji su u Sarajevo stigli čarter letom.