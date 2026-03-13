Izraelski ministar vanjskih poslova optužio Zorana Milanovića za antisemitizam

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio je hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića za antisemitizam nakon njegovih nedavnih izjava o Izraelu i ratu na Bliskom istoku. Saar je na društvenoj mreži X objavio poruku u kojoj je osudio Milanovićeve riječi i ustvrdio da su njegove izjave neprihvatljive.

"Uvredljiva retorika hrvatskog predsjednika je neprihvatljiva. Njegov jezik pun mržnje prema Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup", napisao je Saar.

Dodao je da je Hrvatska članica Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (IHRA) i da se obvezala boriti protiv antisemitizma.

"Hrvatska pripada Međunarodnom savezu za sjećanje na holokaust i obvezala se suprotstaviti antisemitizmu. Predsjednik je iznevjerio te obveze", poručio je izraelski ministar.

Uz objavu je podijelio i screenshot Milanovićeve izjave u kojoj hrvatski predsjednik govori o izraelskom veleposlaniku u Hrvatskoj Garyju Korenu i sastanku na Pantovčaku, piše Index.

The Croatian President’s offensive rhetoric is unacceptable. His hate-filled language about Israel and Zionism reflects an antisemitic approach. Croatia belongs to the International Holocaust Remembrance Alliance and has pledged to confront antisemitism. The President betrayed… pic.twitter.com/Z45CFwFMaG — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 12, 2026