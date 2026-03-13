Close Menu

Izraelski ministar vanjskih poslova optužio Zorana Milanovića za antisemitizam

Osudio je Milanovićeve riječi
Zoran Milanović

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio je hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića za antisemitizam nakon njegovih nedavnih izjava o Izraelu i ratu na Bliskom istoku. Saar je na društvenoj mreži X objavio poruku u kojoj je osudio Milanovićeve riječi i ustvrdio da su njegove izjave neprihvatljive.

"Uvredljiva retorika hrvatskog predsjednika je neprihvatljiva. Njegov jezik pun mržnje prema Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup", napisao je Saar.

Dodao je da je Hrvatska članica Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (IHRA) i da se obvezala boriti protiv antisemitizma.

"Hrvatska pripada Međunarodnom savezu za sjećanje na holokaust i obvezala se suprotstaviti antisemitizmu. Predsjednik je iznevjerio te obveze", poručio je izraelski ministar.

Uz objavu je podijelio i screenshot Milanovićeve izjave u kojoj hrvatski predsjednik govori o izraelskom veleposlaniku u Hrvatskoj Garyju Korenu i sastanku na Pantovčaku, piše Index.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
3
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
2