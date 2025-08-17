Izraelska vojska sprema etničko čišćenje? Najavljeno premještanje Palestinaca na jug Gaze uoči nove ofenzive

Izraelska vojska objavila je u subotu da će Palestince premjestiti na jug pojasa Gaze prije nove ofenzive.

Ova objava uslijedila je nekoliko dana nakon što je Izrael najavio da će pokrenuti ofenzivu s ciljem preuzimanja kontrole nad sjevernim dijelom grada Gaze.

Izraelska vojna agencija zadužena za civilna pitanja na palestinskim teritorijima, poznata kao COGAT, priopćila je da će se opskrba Gaze šatorima nastaviti u nedjelju.

Naveli su kako će oprema za skloništa biti prevezena preko prijelaza Kerem Shalom od strane Ujedinjenih naroda i međunarodnih humanitarnih organizacija, nakon inspekcije osoblja izraelskog Ministarstva obrane, piše Deutsche Welle.

Što još znamo o izraelskom planu?

Izraelska vojska nije precizirala kada će započeti premještanje Palestinaca.

Ministar obrane Israel Katz izjavio je kako su “sada u fazi rasprava o finaliziranju plana za poraz Hamasa u Gazi”.

Izraelske snage pojačale su operacije na rubnim područjima grada Gaze, uključujući četvrti Zeitoun i Shejaiya.

U nedjelju je izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao da će Palestinci biti premješteni u, kako je opisao, “sigurne zone”. Također je grad Gazu opisao kao posljednje uporište militantne skupine Hamas.

Grad Gaza bio je najnaseljenije urbano središte palestinskog teritorija sve dok većina njegovih stanovnika nije bila raseljena izraelskom ofenzivom, piše Deutsche Welle.

Obitelji talaca pozivaju na prosvjede

U međuvremenu, skupina koja predstavlja obitelji talaca zatočenih u Gazi pozvala je Izraelce da u nedjelju iziđu na ulice i zatraže postizanje sporazuma koji bi doveo do okončanja rata i oslobađanja svih preostalih talaca.

Oko 251 osoba uzeto je za taoce u Hamasovim napadima na južni Izrael 7. listopada 2023. Prema izraelskim vlastima, 20 od preostalih 50 talaca u Gazi još uvijek je živo.

U tim napadima ubijeno je oko 1.200 ljudi, većinom civila.

Izraelova ofenziva u Gazi koja je uslijedila, prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi kojim upravlja Hamas, usmrtila je više od 61.000 Palestinaca, a neovisna istraživanja ukazuju da bi broj mogao biti i znatno veći.