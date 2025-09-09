Close Menu

Izraelska vojska naredila stanovnicima Gaze evakuaciju

U ponedjeljak je Benjamin Netanyahu upozorio stanovnike Gaze da odmah odu
Izraelska vojska naredila je stanovnicima Gaze evakuaciju uoči proširene ofenzive za zauzimanje najvećeg urbanog središta na tom teritoriju, što je dio planiranog preuzimanja koje izaziva međunarodnu zabrinutost.

Zauzimanje grada s milijun Palestinaca komplicira napore za prekid vatre kako bi se okončao gotovo dvogodišnji rat. U ponedjeljak je Benjamin Netanyahu upozorio stanovnike Gaze da odmah odu, nekoliko sati nakon što je Izrael najavio pojačavanje zračnih napada. Izraelski premijer rekao je da se snage sada organiziraju i okupljaju u Gazi za kopneni "manevar".

Međunarodni kritičari kažu da bi izraelski plan - koji uključuje demilitarizaciju cijelog pojasa dok Izrael preuzima sigurnosnu kontrolu nad njim - mogao produbiti humanitarnu situaciju 2,2 milijuna ljudi koji tamo žive, a koji se također suočavaju s rastućom glađu.

