Izrael napao Jemen

Izrael je u srijedu izveo zračne udare na glavni grad Jemena, Sanaa, kao i na pokrajinu al-Jawf, samo dan nakon što su mete izraelskih zračnih napada bili vođe Hamasa u katarskoj prijestolnici Dohi.

Prema informacijama koje prenosi televizija Al Masirah pod kontrolom Hutija, pogođeni su medicinski objekt u jugozapadnom dijelu Sanaa i lokalni vladin kompleks u gradu al-Hazm, glavnom središtu pokrajine al-Jawf. Objavljeno je i da je pogođeno sjedište „Moral Guidance“ te da ima poginulih, ranjenih i oštećenih kuća.

Huti: „Naša obrana prisilila Izraelce na povlačenje“

Huti su tvrdili kako su njihova protuzračna obrana i projektili zemlja–zrak uspjeli spriječiti dio izraelskih napada. – „Naša obrana ispalila je niz projektila pri suočavanju sa cionističkom agresijom. Neke formacije bile su prisiljene povući se prije nego što su uspjele izvesti napade, a glavnina je spriječena,“ poručio je glasnogovornik Yahya Saree, pieš Al Jazeera.

Potvrda iz Izraela

Izraelska vojska potvrdila je napade, navodeći da su mete bile „vojni kampovi, središte vojne propagande Hutija i skladište goriva“. Ministar obrane Israel Katz izjavio je da će „duga ruka Izraela dosegnuti teror gdje god se pojavio i odakle god prijetio izraelskim građanima“.

Nastavak eskalacije

Ovo je posljednji u nizu izraelskih napada na Jemen. Prošli mjesec izraelski udar ubio je premijera Ahmeda al-Rahawija i još nekoliko visokih jemenskih dužnosnika. Huti optužuju Izrael da ih pokušava prisiliti da prekinu podršku Gazi, no poručuju da će njihove operacije trajati dok se rat u Pojasu Gaze ne zaustavi.

Pobunjenička skupina već gotovo dvije godine provodi blokadu brodova povezanih s Izraelom u Crvenom moru te izvodi napade dronovima i raketama na izraelske ciljeve, tvrdeći da time iskazuju solidarnost s Palestincima.

Rat u Gazi traje od listopada 2023. godine, a prema podacima palestinskih izvora više od 64.000 ljudi izgubilo je život. Uz napade na Gazu, Izrael je u proteklim mjesecima bombardirao i Libanon, Siriju, Irak i Jemen.