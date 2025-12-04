Close Menu

Izrael može sudjelovati na Eurosongu. Naši susjedi i još neke zemlje se zbog toga odlučile na bojkot

Eskaliralo je

Drama s posljednjih dvaju izdanja Eurosonga zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu i dalje ne staje, a sve je kulminiralo ovotjednim sastancima u središnjici Europske radiotelevizijske unije u Ženevi, gdje je Skupština bez glasanja odlučila da će dopustiti nastup izraelske televizije KAN na natjecanju.

Međutim, odluka EBU-a da se dopusti nastup Izraela nije prošla bez posljedica. Odmah pri odluci, s natjecanja se povlači šest zemalja. Prema pisanju slovenskog RTVSLO, to su: Irska, Slovenija, Španjolska i Nizozemska, a dodatno vrijeme za odluku uzele su Belgija i Island.

