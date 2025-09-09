Izrael bombardira Katar

Izrael je u utorak izveo napad na vodstvo Hamasa u Kataru, potvrdila su dva izraelska izvora za CNN, u onome što se čini kao prvi poznati izraelski vojni udar na tu militantnu skupinu na području Perzijskog zaljeva.

Jedan visoki izraelski dužnosnik naveo je da je među metama bio i glavni pregovarač Hamasa Khalil Al-Hayya. „Čekamo rezultate napada“, dodao je.

Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari osudio je napad, nazvavši ga „kukavičkim“ i „zločinačkim činom“ koji predstavlja „grubo kršenje međunarodnih zakona i normi“. Katar je istaknuo da „neće tolerirati ovakvo neodgovorno i bezobzirno izraelsko ponašanje“.

Visoki dužnosnik Hamasa također je potvrdio za CNN da su pregovarači skupine bili meta u Dohi. Nakon eksplozija iznad katarske prijestolnice podigao se dim, a izraelska vojska (IDF) izdala je priopćenje navodeći da je u „preciznom udaru“, u suradnji s obavještajnom službom Shin Bet, gađala „najviše rukovodstvo Hamasa“. U priopćenju se dodaje da su ti ljudi „godinama vodili operacije Hamasa, izravno odgovorni za brutalni masakr 7. listopada te za upravljanje ratom protiv Države Izrael“.

Dan prije napada Khalil Al-Hayya sastao se u Dohi s katarskim premijerom šeikom Mohammedom bin Abdulrahmanom Al-Thanijem.