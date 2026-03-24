Izradite prigodne ukrase za Uskrs pomoću 3D olovke

Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Informatičkim klubom Futura pripremili su četiri uskršnje radionice izrade ukrasa 3D olovkama u trajanju 60 minuta. Održat će se u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik 30. i 31. ožujka u 9:30 i 11:00 sati.

Na radionicama će polaznici pomoću 3D olovke izrađivati zanimljive dekoracije prema predlošcima ili vlastitim idejama, a radove će na kraju ponijeti sa sobom. Radionice su otvorenog tipa, što znači da roditelji i skrbnici mogu doći pogledati radionice. Najniža dob polaznika je 1. razred osnovne škole, a najveće dobne granice nema.

Broj mjesta na radionicama je ograničen, stoga se potrebno prijaviti preko poveznice: http://futura.com.hr/prijava.