Iznenađujuće otkriće kod Lećevice: Konzervatori odmah reagirali, radovi na cesti privremeno zaustavljeni radi zaštite kulturnog dobra

U blizini budućeg odlagališta otpada iznad Lećevice i Kladnjica otkriven je dosad nezabilježen biljug (mirilo) – zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Informaciju je javno podijelio istraživač povijesnih pravaca i terenskih tragova Marinko Perović, koji je prvi uočio potencijalnu opasnost zbog početka radova na rekonstrukciji pristupne ceste.

Prema Perovićevim navodima, bageri su ovih dana započeli radove na više lokacija istovremeno, a geodetske oznake koje su se pojavile i neposredno uz sam biljug potaknule su ga da reagira prije nego što bi moglo doći do oštećenja kulturnog dobra. Budući da nije imao uvid u projektni plan ni informacije je li izvođač radova upoznat s postojanjem mirila, odlučio je kontaktirati nadležne službe.

„Moji iz struke dali su mi kontakt nadležneosobe iz Konzervatorskog zavoda, koju sam odmah informirao i poslao fotografije šireg područja, GPS lokaciju i opis lokaliteta“, napisao je Perović. Iako je očekivao odgovor tek nakon vikenda, reakcija je stigla u roku deset minuta.

U ponedjeljak su nadležni izašli na teren, potvrdili postojanje biljuga te izvijestili Perovića da lokalitet dosad nije bio evidentiran, ali je sada službeno prijavljen te će se izvođač radova upozoriti na obvezu zaštite. U ovom trenutku daljnji postupci vode se preko Konzervatorskog odjela u Trogiru.

Perović ističe da ovo predstavlja pozitivan primjer reakcije institucija, ali i upozorava da će pratiti daljnji razvoj situacije kako bi se spriječilo eventualno oštećenje.

Za širu javnost podsjetio je i na važnost ovih kulturnih tragova:

„Biljuzi su zaštićeno kulturno dobro RH, bez obzira gdje se nalaze. Osim izvorne namjene, pokazalo se da gotovo uvijek označavaju stare ili prastare putne pravce, čak i ondje gdje danas trag puta više nije vidljiv.“

Perović dodaje da postoje teorije, kao i određeni nalazi, koji govore u prilog tome da su neka mirila znatno starija od 17. stoljeća, iako ih suvremena struka najčešće datira u to razdoblje.

„Mi idemo dalje... i pomno pratimo… a i čuvamo“, zaključuje.