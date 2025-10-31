Iznenadit će vas što znači riječ Halloween

Noć vještica, poznata i kao Halloween, obilježava se svake godine 31. listopada, uoči blagdana Svih svetih. Sam izraz potječe od engleskog All Hallows’ Eve – „posvećena večer“, odnosno noć u kojoj se odaje počast svetima.

Iako danas označava zabavu, maskiranje i bundeve, izvorno je riječ o drevnom keltskom običaju. Kelti su tog dana slavili kraj ljeta, vjerujući da se tada briše granica između svijeta živih i mrtvih. Da bi otjerali zle duhove, palili su krijesove i prekrivali se maskama – običaj koji se zadržao do danas.

Simbol Halloweena, izdubljena bundeva sa svijećom, potječe iz irske legende o kovaču Jacku, koji je prevario vraga i bio osuđen lutati svijetom s fenjerom od repe. Kad su Irci emigrirali u Ameriku, repu su zamijenili bundevom – i tako je nastao današnji Jack O’Lantern.

Danas je Halloween globalni fenomen: u SAD-u je drugi najpopularniji blagdan nakon Božića, dok se u Meksiku u isto vrijeme slavi Dan mrtvih, u znaku boja, glazbe i sjećanja na preminule.