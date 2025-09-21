Iznenađenje na dnu ušća rijeke Žrnovnice: Evo što su danas izvukli ronioci iz Podstrane

U nedjelju je u organizaciji Udruge REK Podstrana održana treća ovogodišnja ekološka akcija u sklopu projekta Jadran bez otpada. Ronioci i volonteri čistili su rijeku Žrnovnicu od ušća prema izvoru, a osim sitnijeg otpada izvađene su i kamionske te automobilske gume, dok je najveće iznenađenje bilo pronalazak čak tristotinjak golf loptica.

Pogledajte što je sve izvađeno:

13. eko akcija u Žrnovnici

Ova je eko akcija uslijedila dan nakon velike subotnje „Zelene čistke“ u organizaciji udruge Žrvanj. Tada se u Žrnovnici okupio velik broj volontera – od članova HGSS-a i DVD-a Žrnovnica do učenika osnovnih škola iz Žrnovnice, Šina i Kamena. Sudionici su bili podijeljeni u tri grupe i čistili su središte mjesta, potok koji se ulijeva u Žrnovnicu te šetnicu od Bašte do ušća, uključujući i prometnicu od pete Peruna prema Vilaru.

Porazni prizori u potoku

Najveći problem zabilježen je u suhom potoku ispod mosta u Krešimirovoj ulici, gdje su pronađeni madraci, krupni otpad, pa čak i životinje odbačene u vrećicama. Organizatori su najavili kako će od nadležnih tražiti postavljanje kamera i strože kažnjavanje nesavjesnih pojedinaca.

Potpora institucija i zajednice

U subotnjoj akciji sudjelovali su i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban te splitski dogradonačelnik Ivo Bilić, koji su istaknuli važnost ovakvih događaja, posebice zbog uključivanja mladih i djece. Akcija je završila zajedničkim ručkom i uručenjem zahvalnica najvjernijim sudionicima.

Nedjeljna eko akcija ronioca REK Podstrana na ušću Žrnovnice zaokružila je vikend posvećen očuvanju prirode i podizanju svijesti o nužnosti brige za okoliš u cijelom splitskom bazenu.