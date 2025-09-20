"Najgore mi je bilo kada smo pronašli kesicu s uginulim životinjama": Evo kako je bilo na 13. eko akciji u Žrnovnici

U subotu je održana 13. ekološka akcija u Žrnovnici u organizaciji udruge Žrvanj. Sudjelovali su volonteri iz ove udruge, članovi HGSS Stanice Split, DVD-a Žrnovnica, osnovnih škola iz Žrnovnice, Šina i Kamena, planinari i pojedinci, a u nedjelju će svoj doprinos akciji dati ronioci REK Podstrana koji će čistiti ušće rijeke Žrnovnice.

Podijeljeni u tri grupe

Subotnja akcija krenula je iz centra Žrnovnice, a formirale su se tri grupe. Jedna je čistila samo središte mjesta i tamošnji trg, druga je krenula uzvodno te čistila potok koji se ulijeva u rijeku Žrnovnicu, a treća je čistila šetnicu od Bašte do ušća te veći dio prometnice od pete Peruna prema Vilaru.

"Uvjerljivo je najgore bilo u suhom potoku, odnosno ispod mosta u Krešimirovoj. Ljudi bacaju madrace, krupni otpad, a čak smo pronašli životinje koje su bile zavezane u vrećice i bačene. Sve u svemu, porazno je da i danas postoje ljudi koji se parkiraju i sve to bacaju u potok. Najgore od svega je da svatko može jednom mjesečno besplatno prijaviti odlaganje glomaznog otpada. Sugerirat ćemo nadležnima da se ovdje postavi kamera i da redari počnu naplaćivati kazne, drugačije rješenje za ovu sramotu ne vidim", kazala je Ivana iz udruge Žrvanj.

U akciji i župan Boban te dogradonačelnik Bilić

U akciji su sudjelovali splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i splitski dogradonačelnik Ivo Bilić.

"Ovo mi je šesta ili sedma akcija na kojoj sudjelujem. Sjećam se vrlo dobro jedne godine kada smo spašavali čovjeka koji je upao u rijeku.

Ono što mi se sviđa jest to da organizatori navode kako iz godine u godinu imaju manje posla. Vrijednost ove eko akcije i udruge Žrvanj je ta što u njoj sudjeluje velik broj mladih i djece. Edukacijski moment ove akcije jednako je vrijedan kao i sama akcija prikupljanja otpada. Čovjek se ne može ne odazvati na ovakvu akciju", kazao je Boban.

Ivo Bilić, dogradonačelnik Splita, prvi je put sudjelovao u akciji.

"Odmah se vidi entuzijazam koji ovdje vlada. Udruga Žrvanj je pravi organizator, već 13. akcija se odvila. Ovakve događaje trebali bi organizirati svi, a ne samo Žrnovnica, jer su djeca najbolji medij za ovakve stvari. Ako želimo čišći okoliš i prihvatljivu budućnost, djeca su ta koja te navike prenose na druge", komentirao je Bilić.

Pitali smo ga da školskom ocjenom ocijeni ekološku svijest u Splitu.

"Nije dobro, možda prolazna ocjena, ali mršava. Moramo jako raditi na tome. Puno je područja na koja moramo prebaciti težište. Od razvrstavanja otpada s Čistoćom, Karepovca, Lećevice... Svijest još nije dovoljno razvijena da bi cijela stvar bila uspješnija", zaključuje Bilić.

HGSS uz Žrnovnicu

Na akciji je sudjelovao i HGSS, Stanica Split.

"Osim spašavanja, želimo biti blizu zajednici i pomagati. Drago mi je da smo danas ovdje i da sudjelujemo u ovom plemenitom činu. Svi znamo da je Žrnovnica dragulj grada Splita i da ogroman broj šetača ovdje dolazi odmoriti dušu. HGSS je oduvijek radio ovakve stvari, naši ronioci često s drugima čiste more, uklanjamo otpad s planina, uvijek nam je stalo do ekoloških akcija", poručio je gorski spašavatelj Frane Bebić.

Djeca i škole kao najveća snaga akcije

Najveći broj sudionika akcije bili su učenici osnovnih škola iz Žrnovnice, Šina i Kamena. Njihova nastavnica Sandra Kulišić Buha pohvalila je učenike jer su došli na akciju u subotu, kada im nije nastava.

"Ova djeca sudjeluju već drugu godinu. Deset puta su me pitali kada krećemo. Ovo je bitna akcija jer dižemo ekološku svijest i čuvamo našu Žrnovnicu."

Završetak akcije i zahvale

Na kraju akcije vozila DVD-a i HGSS-a pokupila su prikupljeni otpad sa svih punktova te ga odložila na jednu hrpu u centru mjesta, a potom ga je sve odvezao kamion splitske Čistoće. Svi sudionici hvalevrijedne akcije ručali su u Bašti, a vjernim sudionicima udruga Žrvanj uručila je zahvalnice.

Akciju su pomogli Općina Podstrana, Čistoća Split i Pekara Babić.