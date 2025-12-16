Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je njezina sestra

Rachael Carpani, glumica poznata po ulogama u serijama "McLeodove kćeri" i "NCIS: Los Angeles", preminula je u dobi od 45 godina od posljedica kronične bolesti.

Australska glumica Rachael Carpani, najpoznatija po ulozi Jodi Fountain McLeod u popularnoj seriji "McLeodove kćeri", preminula je u 46. godini.

Tužnu vijest potvrdila je njezina obitelj putem izjave koju je na društvenim mrežama podijelila njezina sestra Georgia.

Kako su naveli njezini roditelji Tony i Gael Carpani, Rachael je neočekivano, ali mirno preminula u ranim jutarnjim satima 7. prosinca nakon duge borbe s kroničnom bolešću. Obitelj je zamolila za privatnost u ovom iznimno teškom razdoblju, a pogreb će se održati u krugu najuže obitelji i prijatelja.

Rachael Carpani obilježila je australsku televizijsku scenu ulogom u seriji "McLeodove kćeri", u kojoj je glumila od 2001. do 2009. godine, te osvojila srca gledatelja diljem svijeta. Osim uspješne karijere u Australiji, ostvarila je i zapažene uloge u američkim produkcijama poput "NCIS: Los Angeles", "Detektiv na Floridi", "Against the Wall" te u filmu "Triangle" iz 2009. godine, u kojem je glumila uz Liama Hemswortha.

Njezina sestra Georgia samo nekoliko mjeseci prije smrti javno joj je uputila dirljivu rođendansku čestitku opisujući je kao "najljepšu ženu koju poznaje" i ističući koliko je radosti unosila u živote svojih bližnjih.

Nakon objave vijesti o smrti društvene mreže preplavile su poruke sućuti obožavatelja, koji su Rachael pamtili po snažnim ulogama i toplini kojom je zračila na ekranu. Mnogi su istaknuli kako su uz nju odrasli gledajući "McLeodove kćeri" i koliko će im ostati u lijepom sjećanju.

Rachael Carpani iza sebe ostavlja bogatu glumačku ostavštinu i uspomenu na talentiranu umjetnicu koja je, unatoč osobnim borbama, ostavila dubok trag u svijetu televizije i filma, piše Dnevnik.hr.