Iznenada preminula 19-godišnja tiktokerica

Emman Atienza, popularna TikTok zvijezda i kći poznatog filipinskog TV voditelja Kima Atienze, preminula je u dobi od 19 godina. Njezina obitelj potvrdila je tužnu vijest o njezinoj iznenadnoj smrti u objavi na Instagramu.

Emman je stekla prepoznatljivost zahvaljujući sadržaju u kojem je otvoreno govorila o mentalnom zdravlju te okupila više od 856 tisuća pratitelja i gotovo 50 milijuna lajkova na TikToku. Bila je kći TV voditelja i prognostičara Kima Atienze i poduzetnice Felicie Hung, a njezin djed je bivši gradonačelnik Manile Lito Atienza, prenosi Index.

Shrvana obitelj

U emotivnoj objavi na Instagramu, obitelj se oprostila od influencerice. "S dubokom tugom dijelimo vijest o neočekivanoj smrti naše kćeri i sestre Emman", napisali su. "Unijela je mnogo radosti, smijeha i ljubavi u naše živote te u živote svih koji su je poznavali."

U objavi su naglasili koliko je Emman utjecala na druge: "Imala je poseban način da se ljudi osjećaju viđenima i saslušanima, a nije se bojala dijeliti vlastito iskustvo s mentalnim zdravljem. Njezina autentičnost pomogla je mnogima da se osjećaju manje usamljeno."

Poruku su završili riječima: "U čast Emmaninu sjećanju, nadamo se da ćete nastaviti živjeti prema osobinama po kojima je ona živjela – suosjećanju, hrabrosti i malo većoj ljubaznosti u svakodnevnom životu." Izjavu su potpisali Kim, Felicia i njihova djeca, Jose i Eliana.

