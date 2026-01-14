„IZMEĐU SNOVA I JAVE“ Izložba iz zbirke Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Staroj gradskoj vijećnici u Splitu

Izložba se realizira u suradnji s Muzejem Grada Splita, a postav će se na tri kata Stare gradske vijećnice moći razgledati do 22. ožujka 2026. godine.

Izložba okuplja djela istaknutih umjetnika hrvatske moderne i suvremene umjetnosti među kojima su Vlaho Bukovac, Miroslav Kraljević, Nasta Rojc, Ivan Rabuzin, Miljenko Stančić, Mirko Rački, Vanja Radauš, Emanuel Vidović, Zlatan Vrkljan, kao i suvremene prakse predstavljene radom Kate Mijatović, čime se obuhvaća razdoblje od gotovo sto pedeset godina hrvatske umjetnosti.

Radovi predstavljeni na izložbi kreću se na granici stvarnosti i imaginacije, između unutarnjih stanja, snova, vizija i osobnih narativa. Riječ je o umjetninama koje ne teže pukom prikazu vidljivoga, već otvaraju prostor introspekcije i emocionalnog doživljaja, istražujući odnos svjesnog i nesvjesnog, realnog i doživljenog.

Koncept i postav potpisuje Branko Franceschi, koji ističe da je izložba dio šire programske strategije NMMU-a, unutar koje se kroz ciklus NMMU u gostima tijekom razdoblja cjelovite obnove muzeja zbirka kontinuirano predstavlja publici u Hrvatskoj i inozemstvu, u suradnji sa srodnim institucijama.

Neposredni povod izložbe bila je želja da se splitskoj publici, nakon Medovićeva Bakanala, predstavi i Bukovčeva slika Gundulić zamišlja Osmana (1894.), jedno od najpoznatijih djela hrvatske moderne umjetnosti. Taj je poticaj omogućio cjelovitiji konceptualni okvir u kojem se kroz slike, skulpture i video-radove prate umjetničke vizije koje nadilaze izravnu refleksiju stvarnosti.

U tom kontekstu, Franceschi naglašava da se predstavljena djela ne zaustavljaju na motivu, već uspostavljaju dijalog između svijeta kakav jest i svijeta kakav se doživljava, pri čemu upravo napetost između jave i sna čini temeljnu poveznicu cijelog postava.

Izložba zorno prikazuje razvoj likovnih jezika, od akademizma, simbolizma i ekspresionizma, preko fantastike i nadrealizma, do suvremenih i postmedijskih praksi, ukazujući na trajnu prisutnost motiva sna, vizije i nesvjesnog u nacionalnoj umjetnosti.

Zaključno, izložba Između snova i jave nije samo pregled povijesti umjetnosti, već i poziv publici da se otvori vlastitom unutarnjem prostoru, podsjećajući na to da se u snovima i nesvjesnom krije neiscrpan potencijal mašte i kreativnosti, zajednički svim ljudima.

Otvorenjem ove izložbe Split postaje domaćin jednom od najznačajnijih gostovanja Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, nudeći publici rijetku priliku susreta s ključnim djelima hrvatske umjetničke baštine u ambijentu povijesne gradske vijećnice.