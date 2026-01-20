IZMEĐU SNOVA I JAVE Izložba iz zbirke Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Staroj gradskoj vijećnici u Splitu

U četvrtak, 22. siječnja 2026. u 12 sati, Split će postati domaćin otvorenja izložbe Između snova i jave, koja donosi reprezentativan izbor djela iz zbirke Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti (NMMU). Izložba se realizira u suradnji s Muzejem Grada Splita, a postav će se na tri kata Stare gradske vijećnice moći razgledati do 22. ožujka 2026. godine.

Izložba okuplja djela istaknutih umjetnika hrvatske moderne i suvremene umjetnosti među kojima su Vlaho Bukovac, Miroslav Kraljević, Nasta Rojc, Ivan Rabuzin, Miljenko Stančić, Mirko Rački, Vanja Radauš, Emanuel Vidović, Zlatan Vrkljan, kao i suvremene prakse predstavljene radom Kate Mijatović, čime se obuhvaća razdoblje od gotovo sto pedeset godina hrvatske umjetnosti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Radovi predstavljeni na izložbi kreću se na granici stvarnosti i imaginacije, između unutarnjih stanja, snova, vizija i osobnih narativa. Riječ je o umjetninama koje ne teže pukom prikazu vidljivoga, već otvaraju prostor introspekcije i emocionalnog doživljaja, istražujući odnos svjesnog i nesvjesnog, realnog i doživljenog.

Koncept i postav potpisuje Branko Franceschi, koji ističe da je izložba dio šire programske strategije NMMU-a, unutar koje se kroz ciklus NMMU u gostima tijekom razdoblja cjelovite obnove muzeja zbirka kontinuirano predstavlja publici u Hrvatskoj i inozemstvu, u suradnji sa srodnim institucijama.

Neposredni povod izložbe bila je želja da se splitskoj publici, nakon Medovićeva Bakanala, predstavi i Bukovčeva slika Gundulić zamišlja Osmana (1894.), jedno od najpoznatijih djela hrvatske moderne umjetnosti. Taj je poticaj omogućio cjelovitiji konceptualni okvir u kojem se kroz slike, skulpture i video-radove prate umjetničke vizije koje nadilaze izravnu refleksiju stvarnosti.

U tom kontekstu, Franceschi naglašava da se predstavljena djela ne zaustavljaju na motivu, već uspostavljaju dijalog između svijeta kakav jest i svijeta kakav se doživljava, pri čemu upravo napetost između jave i sna čini temeljnu poveznicu cijelog postava.

Izložba zorno prikazuje razvoj likovnih jezika, od akademizma, simbolizma i ekspresionizma, preko fantastike i nadrealizma, do suvremenih i postmedijskih praksi, ukazujući na trajnu prisutnost motiva sna, vizije i nesvjesnog u nacionalnoj umjetnosti.

Zaključno, izložba Između snova i jave nije samo pregled povijesti umjetnosti, već i poziv publici da se otvori vlastitom unutarnjem prostoru, podsjećajući na to da se u snovima i nesvjesnom krije neiscrpan potencijal mašte i kreativnosti, zajednički svim ljudima.

Otvorenjem ove izložbe Split postaje domaćin jednom od najznačajnijih gostovanja Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, nudeći publici rijetku priliku susreta s ključnim djelima hrvatske umjetničke baštine u ambijentu povijesne gradske vijećnice.