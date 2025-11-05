Izgubljeni planinar na Sljemenu potražio pomoć od umjetne inteligencije: HGSS-ovci ga izvukli iz nevolje

Tijekom nedavne akcije spašavanja na Sljemenu, spašavatelji iz Stanice Zagreb susreli su neuobičajenu situaciju. Osoba koja se izgubila nije odmah kontaktirala broj 112, već je pomoć pokušala potražiti putem umjetne inteligencije.

Chatbot joj je savjetovao da krene niz potok, što ju je dovelo u još teži teren i dodatne probleme. Zabrinjavajuće je što joj chatbot u niti jednom trenutku nije preporučio da nazove 112.

- Srećom, osoba je pronađena ubrzo živa i neozlijeđena.

U trenucima panike ljudi često pokušavaju pronaći najbrže rješenje ono koje im se čini logičnim i dostupnim. Tehnologija nam svakodnevno nudi privid sigurnosti, ali u prirodi vrijede drukčija pravila: baterija se prazni, signal nestaje, a pogrešna odluka može značiti ozbiljan problem.

U akcijama spašavanja presudni su iskustvo, procjena i ono što nijedan algoritam ne može izračunati ljudska odluka.

Na kraju, poruka ostaje ista kao i prije:

- Kad se izgubiš zovi 112.

- Ostani na mjestu, slijedi upute spašavatelja i čuvaj bateriju mobitela.

Umjetna inteligencija će mijenjati svijet, ali dok god u jednadžbi spašavanja postoji čovjek u nevolji u formuli mora ostati i čovjek koji ide po njega - napisali su iz HGSS-a na na Facebooku.