Izgubljen lančić u Splitu, žena moli za pomoć

Kontaktirala nas je čitateljica i zamolila pomoć u pronalasku vrijednog predmeta. Naime, jučer je na potezu od Gripa do Kile izgubila zlatni križ – privjesak, koji joj je ispao prilikom vožnje biciklom nogostupom.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Privjesak ima veliku sentimentalnu vrijednost te se vlasnica nada da će ga pošteni pronalazač pronaći i javiti se.

Ako ste ga pronašli ili imate bilo kakvu informaciju, molimo da se javite redakciji na info@dalmacijadanas.hr ili vlasnici na broj 098836281.

Unaprijed zahvaljujemo svima koji će pomoći u ovoj potrazi!

Podsjećamo, oglase s izgubljenim i pronađenim predmetima objavljujemo u rubrici „Izgubljeno – nađeno“, dostupnoj unutar izbornika Specijali. Uz tekstualni oglas moguće je priložiti i fotografije ili video zapise (do 2 MB, formati: png, jpg, jpeg, gif, mp4).