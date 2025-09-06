Izgubio kontrolu nad autom: Pijani vozač izazvao nesreću u kružnom toku

Noćas, 6. rujna oko 00.45 sati u Zadru u Ulici Bleiburških žrtava, 36-godišnji hrvatski državljanin pod utjecajem alkohola od 2,10 g/kg, upravljao je automobilom ogulinskih registarskih oznaka.

Dolaskom do raskrižja s Trogirskom ulicom (kružni tok prometa), brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste uslijed čega gubi kontrolu nad automobilom te prelazi preko prometnog otoka gdje prednjim dijelom automobila udara i oštećuje prometni znak i ploču za označavanje prometnog otoka, potom prelazi preko travnate površine središnjeg podignutog dijela kružnog toka i izlijeće na nogostup i zemljani nasip gdje prednjim dijelom automobila i podvozjem udara i oštećuje prometni znak.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U prometnoj nesreći nastupila je materijalna šteta.

36- godišnji vozač je uhićen i smješten u prostorije policije po prestanka djelovanja opojnog sredstava.

Nakon prekršajne obrade, vozač će danas biti doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru uz optužni prijedlog u kojem je za vozača zatraženo zadržavanje, novčana kaznu u iznosu od 1.580,00 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 3 mjeseca.