Izgorjela hrana na štednjaku u stanu na Splitu 3

Danas oko 14:30 sati u Vrančićevoj ulici u Splitu dogodio se manji požar u jednom stanu. Kako doznajemo iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, riječ je o incidentu u kuhinji, gdje je na štednjaku izgorjela hrana.

Na teren su odmah izašli djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Split s devet vatrogasaca i dva vozila. Intervencija je bila kratka i jednostavna te nije bilo veće štete. Vatrogasci navode da zapravo nije ni došlo do pravog požara, već je situacija brzo stavljena pod kontrolu.

Srećom, nitko nije ozlijeđen, a sve je sanirano u vrlo kratkom roku.