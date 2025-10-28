Izgorjela hrana na štednjaku u stanu na Splitu 3

Danas oko 14:30 sati u Vrančićevoj ulici u Splitu dogodio se manji požar u jednom stanu. Kako doznajemo iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, riječ je o incidentu u kuhinji, gdje je na štednjaku izgorjela hrana.
Na teren su odmah izašli djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Split s devet vatrogasaca i dva vozila. Intervencija je bila kratka i jednostavna te nije bilo veće štete. Vatrogasci navode da zapravo nije ni došlo do pravog požara, već je situacija brzo stavljena pod kontrolu.
Srećom, nitko nije ozlijeđen, a sve je sanirano u vrlo kratkom roku.
