Izdano upozorenje za splitsko područje, katastrofalna situacija u susjedstvu, ljudi evakuirani

Najteža situacija nakon obilnih kiša na sjeveru Italije trenutačno je u Krminu, nedaleko od slovenske granice, gdje je veliko klizište uništilo nekoliko kuća. Spasilačke službe iz ruševina su uspjele izvući jednu osobu, dok se za još dvoje i dalje traga.

Nestali su 35-godišnji muškarac i starija žena. Prema pisanju tršćanskog Il Piccola, muškarac koji se nedavno doselio iz Njemačke pokušao je pomoći ženi izvući se iz kuće u trenutku kada ga je zahvatio odron. Potraga za njima u tijeku je uz angažman ekipa iz Furlanije i Veneta, potvrdio je gradonačelnik Krmina Roberto Felcaro.

Cormons (GO), edifici crollati per frana: proseguono le ricerche dei due segnalati come dispersi. I #vigilidelfuoco con squadre #USAR, #cinofili ed escavatori scavano tra le macerie delle abitazioni [#17novembre 14:30] pic.twitter.com/bljLN08JGc — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 17, 2025

U samo šest sati u Krminu je palo čak 152 milimetra kiše, što je izazvalo naglo izlijevanje rijeka. Idrija se izlila iz korita, a Ter je poplavio mjesto Versa. Mnogi stanovnici potražili su spas na krovovima kuća čekajući da ih helikopteri i čamci evakuiraju – procjenjuje se da je riječ o oko 300 ljudi.

Zbog poplava i klizišta u Furlaniji je proglašeno izvanredno stanje, a zapovjednik regionalne civilne zaštite Riccardo Riccardi zatražio je pomoć okolnih pokrajina.

Agencija Ansa javlja da je voda prodrla i u podrumske prostore bolnice u Palmanovi, no pacijenti nisu ugroženi. Poplave i odroni stvaraju probleme i u Viscu, Trivignanu te Chiopris-Visconeu, dok je za područje Furlanije tijekom nedjelje i noći bilo na snazi žuto upozorenje zbog kiše.

Major flooding in Versa, Province of Gorizia in northeast Italy this morning...🌊pic.twitter.com/I0ibA8Za2L — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 17, 2025

Izdana upozorenja i u Hrvatskoj

Snimke iz zraka pokazuju razmjere štete – brojni su mostovi i ceste zatvoreni, a pristup pogođenim mjestima je otežan.

Upozorenja zbog jakog vjetra i grmljavinskih oluja izdana su i u Hrvatskoj, posebno za riječko i splitsko područje, gdje se očekuje velika količina oborina.

Problemi i u Sloveniji

Obilne kiše izazvale su poteškoće i u Sloveniji. Na području Goriških Brda prema Tolminu došlo je do odrona, a u Sjevernoj Primorskoj poplavljeno je više cesta te je aktivirano nekoliko klizišta. Općina Brda pozvala je građane da ostanu u svojim domovima. Pojedina mjesta ostala su bez električne energije nakon što je klizište srušilo betonski stup dalekovoda.