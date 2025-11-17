Close Menu

Izdano upozorenje za splitsko područje, katastrofalna situacija u susjedstvu, ljudi evakuirani

VIDEO Katastrofalne posljedice nevremena

Najteža situacija nakon obilnih kiša na sjeveru Italije trenutačno je u Krminu, nedaleko od slovenske granice, gdje je veliko klizište uništilo nekoliko kuća. Spasilačke službe iz ruševina su uspjele izvući jednu osobu, dok se za još dvoje i dalje traga.

Nestali su 35-godišnji muškarac i starija žena. Prema pisanju tršćanskog Il Piccola, muškarac koji se nedavno doselio iz Njemačke pokušao je pomoći ženi izvući se iz kuće u trenutku kada ga je zahvatio odron. Potraga za njima u tijeku je uz angažman ekipa iz Furlanije i Veneta, potvrdio je gradonačelnik Krmina Roberto Felcaro.

U samo šest sati u Krminu je palo čak 152 milimetra kiše, što je izazvalo naglo izlijevanje rijeka. Idrija se izlila iz korita, a Ter je poplavio mjesto Versa. Mnogi stanovnici potražili su spas na krovovima kuća čekajući da ih helikopteri i čamci evakuiraju – procjenjuje se da je riječ o oko 300 ljudi.

Zbog poplava i klizišta u Furlaniji je proglašeno izvanredno stanje, a zapovjednik regionalne civilne zaštite Riccardo Riccardi zatražio je pomoć okolnih pokrajina.

Agencija Ansa javlja da je voda prodrla i u podrumske prostore bolnice u Palmanovi, no pacijenti nisu ugroženi. Poplave i odroni stvaraju probleme i u Viscu, Trivignanu te Chiopris-Visconeu, dok je za područje Furlanije tijekom nedjelje i noći bilo na snazi žuto upozorenje zbog kiše.

Izdana upozorenja i u Hrvatskoj

Snimke iz zraka pokazuju razmjere štete – brojni su mostovi i ceste zatvoreni, a pristup pogođenim mjestima je otežan.

Upozorenja zbog jakog vjetra i grmljavinskih oluja izdana su i u Hrvatskoj, posebno za riječko i splitsko područje, gdje se očekuje velika količina oborina.

Problemi i u Sloveniji

Obilne kiše izazvale su poteškoće i u Sloveniji. Na području Goriških Brda prema Tolminu došlo je do odrona, a u Sjevernoj Primorskoj poplavljeno je više cesta te je aktivirano nekoliko klizišta. Općina Brda pozvala je građane da ostanu u svojim domovima. Pojedina mjesta ostala su bez električne energije nakon što je klizište srušilo betonski stup dalekovoda.

