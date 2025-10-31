Izdana građevinska dozvola za Škversku ambulantu – počinje realizacija novog rehabilitacijskog centra za djecu i mlade

Grad Split službeno je objavio da je izdana građevinska dozvola za projekt Rehabilitacijskog centra za djecu i mlade s najtežim oblicima invaliditeta te djecu i mlade s teškoćama u razvoju, poznatijeg kao "Škverska ambulanta". Time su, kako poručuju iz Grada, stvoreni preduvjeti za realizaciju jednog od najvažnijih strateških projekata na području socijalne i zdravstvene skrbi u Splitu.

Novi sadržaji u prostoru bivšeg Doma zdravlja Brodosplit

Projektom se planira rekonstrukcija i prenamjena bivšeg Doma zdravlja Brodosplit u suvremeni prostor namijenjen izvaninstitucionalnoj skrbi. U obnovljenom objektu površine 1.432 kvadrata bit će uspostavljen centar u kojem će korisnicima biti dostupne razne specijalizirane usluge, uključujući fizioterapiju, logopediju i ranu intervenciju.

"Ovim projektom stvaramo prostor koji će omogućiti najvišu razinu podrške za djecu i mlade kojima je potrebna posebna briga i stručna pomoć", poručuju iz Grada Splita.

Višemilijunska potpora iz europskih fondova

Grad Split osigurao je značajna bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, i to kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split. Projekt je već dobio 1,5 milijuna eura putem ITU poziva, dok je krajem rujna potpisan i Ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), kojim je osigurano dodatnih 1,3 milijuna eura.

"Kombiniranjem europskih i nacionalnih sredstava osiguravamo da Split postane grad jednakih prilika za sve svoje građane", istaknuli su predstavnici gradske uprave.

Pokrenut postupak javne nabave za izvođača radova

Uz izdavanje građevinske dozvole, pokrenuto je i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u sklopu postupka javne nabave za izvođenje radova. Savjetovanje će trajati do 4. studenoga, nakon čega slijedi ex-ante provjera dokumentacije o nabavi i nastavak postupka.

Grad Split poručuje kako će realizacijom ovog projekta nastati funkcionalan i potpuno prilagođen prostor, koji će pružati sve potrebne uvjete za kvalitetnu rehabilitaciju i socijalnu inkluziju najranjivijih skupina društva.