Izbornik Zlatko Dalić: Livaja? Ne trošim energiju na one kojih nema

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije povodom okupljanja reprezentacije za predstojeće utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo, protiv Turske (četvrtak, Osijek, 20.45 sati) i Walesa (nedjelja, Cardiff, 20.45 sati).

Očekivalo se da će govoriti i o iznenadnom oproštaju Marka Livaje od reprezentacije. Livaja se, podsjetimo, jučer oprostio od hrvatske reprezentacije. Napravio je to objavom poruke na Instagramu.

''Nakon dugog razmišljanja donio sam odluku o odlasku iz hrvatske reprezentacije o čemu sam prije ove objave obavijestio Hrvatski nogometni savez. Izborniku i stožeru zahvalan sam na svom vremenu provedenom u reprezentaciji i priznanju kao igraču, a uvijek će mi posebno u srcu ostati bronca iz Katara i atmosfera koja je vladala među suigračima te radost u cijeloj državi i dijaspori koja je vladala zbog sjajnog uspjeha.

Ponosan sam na svaki nastup za moju domovinu i želio bih da fokus i pozitiva budu usmjereni prema igračima, nadam se da će u miru i bez tenzija dočekati sljedeće bitne utakmice. Hvala svima na podršci, a reprezentaciji od srca želim sreću i uspjeh sada i u daljnjoj budućnosti'', napisao je najbolji igrač Hajduka, piše Index.

Problemi s napadačima

Livajin oproštaj došao je u najgorem trenutku za Zlatka Dalića, koji je ionako bio u velikim problemima sa sastavljanjem momčadi uoči okupljanja reprezentacije u ponedjeljak. Utakmica s Turskom vrlo je važna za Hrvatsku jer bi pobjedom pobjegla prvom pratitelju na tri boda uz utakmicu manje i onda bi u Walesu u nedjelju mogla napraviti ključni korak prema plasmanu u Njemačku.

Hrvatskoj slijede oglede bez Ivana Perišića, Luke Ivanušeca, Andreja Kramarića, vjerojatno i Brune Petkovića. Od napadača je u potpunosti spreman samo Petar Musa.

Zdravstvena situacija u reprezentaciji uoči Turske i Walesa?

"Čekaju nas dvije utakmice u kojima možemo napraviti korak prema Euru, prema cilju. Imamo dosta problema. Ivanušec je definitivno otpao, nije još bio na terenu, nema smisla. Kramarić i Petković, vidjet ćemo kakva je situacija. Nakon današnjeg treninga bit će jasnija slika. Nadamo se da ćemo nekog od njih moći koristiti barem za Wales. Nedostajat će Perišić, ali ne želim razmišljati o onima kojih nema.

Tražimo one koji će moći adekvatno odgovoriti. Cilj je isti, osvojiti što više bodova i primaknuti se Euru. Neću se trošiti na to koga nema."

Što je točno Marko Livaja o odlasku iz reprezentacije?

"Žao mi je zbog njegove odluke. Mogao je još puno dati reprezentaciji i hvala mu na svemu što je za nju napravio. Uvijek sam govorio da poštujem odluke igrača koji se oproste i da ih podržavam. Tako je i s Markom, hvala mu i želim mu sreću. To je sve što imam za reći. Fokus je na igračima za Tursku i Wales. Ne trošim energiju na one kojih nema. Imate priopćenja, mislim da je to dovoljno,"

Opcije za napad?

"Musa je ostao kao napadač. Igra u Benfici i igra dobro. Nadam se Petkoviću i Kramariću, no nećemo ih forsirati ako neće biti u potpunosti spremni. Ne sumnjam u alternative. A ovo je za Musu sjajna šansa. To mu je prilika da se dokaže u reprezentaciji. Nadam se da će je iskoristiti. Pašalić je isto opcija."

O Turskoj.

"Veselim se utakmici u Osijeku, novom stadionu i atmosferi. U Turskoj smo pobijedili 2:0, ali bila je teška utakmica. Bit će i ova u koju idu s novim izbornikom. Nismo se puno bavili s njima, to ćemo u ova dva dana. Težak protovnik, ali igramo dobro, dominantno i superiorno, atmosfera je dobra i nadam se da ćemo pobijediti. Turska je ključ kvalifikacija, ovi bodovi vrijede duplo."

Kvaliteta zraka u Osijeku? Koliko će to utjecati?

"Nisam stručnjak. Igrali su Osijek i Rudeš, a imamo još tri dana. Pratim, gledam, ali mislim da to nije razlog problemima. U Osijek idemo u srijedu i nadam se da će sve biti u redu."

O zdravstvenom stanju Bruna Petkovića.

"Pun je želje da igra, napravio je sve da se oporavi i nadam se da će sve biti u redu. Ako nije na sto posto, nećemo ga forsirati. Čuli smo se, očekujem ga da dođe zdrav. Stožer i ja donijet ćemo odluku o njegovom nastupu."