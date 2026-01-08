Izbornik nakon poraza od Njemačke: "Bilo je dosta grešaka..."

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je 29:32 od Njemačke u prijateljskoj utakmici pred Europsko prvenstvo. Izabranici Dagura Sigurdssona bili su u igri sve do završnice dvoboja kojeg su Nijemci prelomili 5:1 serijom između 51. i 57. minute.

Sigurdsson se ovako osvrnuo na utakmicu: "Čestitke Njemačkoj na pobjedi. Bio je ovo dobar test i za nas i za njih. S naše strane je bilo dosta grešaka, nisam bio zadovoljan povratnom trkom, a nismo bili tako dobri ni u napadu. Možemo popraviti puno stvari. Vrlo sam sretan što smo se vratili u Arenu Zagreb i opet doživjeli ovakvu podršku navijača. Hvala vam na tome i veselim se utakmici u Hannoveru."

Na pitanje o svojem vremenu na klupi Njemačke, odgovorio je: "Prošlo je 10 godina kako sam vodio Njemačku, a još su tu 3-4 igrača iz mojeg vremena. Bilo je lijepo opet ih vidjeti. Uvijek je teško igrati protiv Njemačke, zadnje dvije-tri utakmice smo pobijedili, ali uvijek je bilo napeto. Dat ćemo sve od sebe da do pobjede dođemo u Hannoveru."