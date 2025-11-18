Izbornik hrvatske U-19 reprezentacije nakon pobjede nad Srbijom: "Znam da ljudima ovo mnogo znači, pogotovo na današnji dan"

Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija nadigrala je Srbiju s 4:1 na stadionu Rudeša u Zagrebu u posljednjem, 3. kolu skupine 6 kvalifikacija za Euro do 19 godina. Tako je osigurala status nositelja ždrijeba Elitnog kruga koji će se održati 10. prosinca u sjedištu UEFA-e u švicarskom Nyonu. Utakmica je odlukom Ministarstva unutarnjih poslova odigrana bez gledatelja. Hrvatska je osvojila svih 9 bodova, Srbija 6, Gruzija 3, a Gibraltar 0. Gruzija je na stadionu Lučkog svladala Gibraltar 1:0.

Hrvatska i Srbija su ranije osigurale plasman u Elitni krug. 28 reprezentacija bit će podijeljeno u 7 skupina, a pobjednici tih sedam turnira, koji će se igrati u ožujku, izborit će nastup na Euru u Walesu od 28. lipnja do 11. srpnja 2026.

"Utakmica je bila korektna, pružili smo dobru igru. Dobro smo reagirali nakon što smo primili gol, jako sam ponosan na dečke. Znam da ljudima ovo mnogo znači, pogotovo na današnji dan. Mislim da smo odigrali sjajnu utakmicu i svaka čast našim dečkima", kazao je Siniša Oreščanin, izbornik hrvatske U-19 reprezentacije, nakon pobjede.

Utakmica je bila pod posebnim povećalom javnosti zbog termina, UEFA je odredila da se igra baš na dan kad se obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Organizatori su zbog visokog sigurnosnog rizika odlučili da se utakmica odigra bez gledatelja na stadionu Rudeša u Zagrebu.

"Maksimalno smo se trudili fokusirati na nogomet, i mislim da smo uspjeli. Nitko sretniji od mene i mog stožera, kojem bih se zahvalio jer radimo dobar posao što se i vidi. Ima tu mnogo igrača koji su prošle godine izgubili, sve su to bili mali motivi tijekom pripreme. Prije svega, razmišljali smo sportski, i ovo je bio nogomet. Ovo su mladi ljudi, nadam se da će se razvijati i dalje", dodao je.