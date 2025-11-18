Hrvatska U-19 pregazila Srbiju i izborila mjesto među nositeljima

Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija nadigrala je Srbiju s 4:1 na stadionu Rudeša u Zagrebu u posljednjem, 3. kolu skupine 6 kvalifikacija za Euro do 19 godina. Tako je osigurala status nositelja ždrijeba Elitnog kruga koji će se održati 10. prosinca u sjedištu UEFA-e u švicarskom Nyonu. Utakmica je odlukom Ministarstva unutarnjih poslova odigrana bez gledatelja. Hrvatska je osvojila svih 9 bodova, Srbija 6, Gruzija 3, a Gibraltar 0. Gruzija je na stadionu Lučkog svladala Gibraltar 1:0.

Hrvatska i Srbija su ranije osigurale plasman u Elitni krug. 28 reprezentacija bit će podijeljeno u 7 skupina, a pobjednici tih sedam turnira, koji će se igrati u ožujku, izborit će nastup na Euru u Walesu od 28. lipnja do 11. srpnja 2026.

U 12. minuti je Hrvatska složila akciju u tri poteza, sam je pred srpskog vratara izašao Barić, ali je poslao loptu s krive strane vratnice. U 16. je Srbija povela. Kostov je ubacio loptu prema lijevoj strani kaznenog prostora, Mikić ju je pokušao izbiti, ali je ona pala točno pred Luku Zarića koji nije propustio idealnu priliku.

Hrvatska je nastavila s napadima, srpski vratar Draškić je krajnjim naporima odbio udarce Durdova lijevom nogom u 24. i desnom u 28. minuti. Nakon kornera lopta je došla do Šutala na lijevoj strani kaznenog prostora. Povratnu je loptu na prvoj stativi dočekao Ljubo Puljić i s dva metra u 29. minuti izjednačio.

U 33. minuti je Hrvatska povela. Brzu akciju je preciznim udarcem s 23 metra u donji desni kut zaključio asistent za prvi gol, Anđelo Šutalo.

U 35. je Chelfi povukao kontru i nakon duplog pasa s Barićem poslužio Durdova čiji je udarac u novi korner odbio Draškić. Ponovilo se to u 39. kad je Durdova uposlio Čović. U istoj minuti je zaplivao gostujući vratar, Čović je poslao loptu prema praznom golu, ali je Hadžimujović s crte uz pomoć grede spriječio treći gol Hrvatske. Barić je odbijenu loptu poslao preko gola.

U nastavku su Srbi imali dvije opasne situacije pred našim golom, ali je Ranković s 5 metara u 55. minuti pucao preko gola, a Cvetković je u petercu u 63. minuti blokiran. Promijenio je Oreščanin napadački trojac, Hrvatska je preuzela inicijativu, a Mikić izborio kazneni udarac nakon što ga je Ranković obgrlio s leđa i nepropisno omeo. Čović je „panenkom” u 67. minuti s bijele točke pogodio – gredu.

U 69. je Cvetković pucao pod gredu s 15 metara, a Rajić izbio u korner. U 71. je Rajić obranio još jedan udarac Cvetkovića, ovaj put sa 7 metara. U kontri je Šimić prošao po desnoj strani, a povratnu je loptu s 8 metara u mrežu smireno plasirao Šutalo za 3:1 u 72. minuti.

U 76. je Vrzić mogao povećati prednost Hrvatske, ali je Draškić obranio njegov udarac s ruba kaznenog prostora. U 87. je Rajić sjajno obranio slobodni udarac Kostova s 20 metara koji je preko „živog zida” išao pod gredu. U 89. je kontru povukao Puljić, Vrzić je dao paralelu s lijeve strane za Karla Zulfića koji je sa 16 metara ljevicom neobranjivo pogodio donji desni kut.