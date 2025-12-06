Izbodeni splitski policajac i dalje se bori za život, napadač na psihijatriji

Stanje policajca koji je prije tri dana izboden nožem na ulici, na području Bilica, i dalje je nepromijenjeno te se bori za život u splitskom Kliničkom bolničkom centru, piše HRT.

Napadač, navodno psihički nestabilan 18-godišnjak uhićen je i smješten na Odjel psihijatrije.

Prije nego što je počinio zločin, prema neslužbenim informacijama, prijetio je ukućanima koji su pozvali policiju.

Napadnuti policajac, koji se vraćao s posla, primijetio ga je na cesti i pokušao zaustaviti, pri čemu je zadobio teške ozljede.