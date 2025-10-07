Izbodena nova gradonačelnica u Njemačkoj, bori se za život

Iris Stalzer, nedavno izabrana gradonačelnica Herdeckea u zapadnoj njemačkoj saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija, pronađena je teško ozlijeđena u svom stanu, priopćile su vlasti u utorak.
Sigurnosni izvori rekli su novinarima da je socijaldemokratska političarka lijevog centra zadobila nekoliko ubodnih rana.
Socijaldemokratkinja lijevog centra navodno je napadnuta ispred svoje rezidencije oko podneva i uspjela se uvući unutra prije nego što se srušila.
Javna televizija WDR prva je izvijestila o incidentu. Hitne službe pronašle su Stalzer živu, ali u stanju životne ugroženosti, prenosi Dnevnik.hr.
Prema pisanju novina Bild, Stalzer je teško ozlijeđenu u svom stanu pronašao njezin sin. Navodno mu je rekla da ju je na ulici napalo nekoliko muškaraca, izvijestile su novine.
Stalzer je tek nedavno izabrana za gradonačelnicu. U drugom krugu izbora 28. rujna pobijedila je s 52,2 % glasova ispred Fabiana Conrada Haasa, kandidata desnog centra i kršćanskih demokrata. Motiv napada, kao i počinitelj ili počinitelji, ostaju nepoznati.
Istražitelji nastavljaju osiguravati dokaze na mjestu događaja, dok Stalzer prima intenzivnu liječničku pomoć. Motiv napada ostaje nepoznat. Međutim, prema pisanju časopisa "Spiegel", ranije ove godine u kućanstvu Stalzerovih dogodio se slučaj obiteljskog nasilja.
U gradu u okrugu Ennepe-Ruhr u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji trenutačno je u tijeku velika policijska operacija, rekao je glasnogovornik policije u Hagenu, no nije naveo daljnje detalje.
Njemački kancelar Friedrich Merz (CDU) izrazio je duboku tugu zbog napada nožem na Stalzer. "Primili smo vijest o gnusnom činu u Herdeckeu. To se mora brzo riješiti. Bojimo se za život novoizabrane gradonačelnice Iris Stalzer i nadamo se potpunom oporavku", napisao je Merz na platformi X. "Moje misli su s njezinom obitelji i voljenima."