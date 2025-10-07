Izbodena nova gradonačelnica u Njemačkoj, bori se za život

Iris Stalzer, nedavno izabrana gradonačelnica Herdeckea u zapadnoj njemačkoj saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija, pronađena je teško ozlijeđena u svom stanu, priopćile su vlasti u utorak.

Sigurnosni izvori rekli su novinarima da je socijaldemokratska političarka lijevog centra zadobila nekoliko ubodnih rana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Socijaldemokratkinja lijevog centra navodno je napadnuta ispred svoje rezidencije oko podneva i uspjela se uvući unutra prije nego što se srušila.

Javna televizija WDR prva je izvijestila o incidentu. Hitne službe pronašle su Stalzer živu, ali u stanju životne ugroženosti, prenosi Dnevnik.hr.

Prema pisanju novina Bild, Stalzer je teško ozlijeđenu u svom stanu pronašao njezin sin. Navodno mu je rekla da ju je na ulici napalo nekoliko muškaraca, izvijestile su novine.

Stalzer je tek nedavno izabrana za gradonačelnicu. U drugom krugu izbora 28. rujna pobijedila je s 52,2 % glasova ispred Fabiana Conrada Haasa, kandidata desnog centra i kršćanskih demokrata. Motiv napada, kao i počinitelj ili počinitelji, ostaju nepoznati.

Istražitelji nastavljaju osiguravati dokaze na mjestu događaja, dok Stalzer prima intenzivnu liječničku pomoć. Motiv napada ostaje nepoznat. Međutim, prema pisanju časopisa "Spiegel", ranije ove godine u kućanstvu Stalzerovih dogodio se slučaj obiteljskog nasilja.

U gradu u okrugu Ennepe-Ruhr u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji trenutačno je u tijeku velika policijska operacija, rekao je glasnogovornik policije u Hagenu, no nije naveo daljnje detalje.

Njemački kancelar Friedrich Merz (CDU) izrazio je duboku tugu zbog napada nožem na Stalzer. "Primili smo vijest o gnusnom činu u Herdeckeu. To se mora brzo riješiti. Bojimo se za život novoizabrane gradonačelnice Iris Stalzer i nadamo se potpunom oporavku", napisao je Merz na platformi X. "Moje misli su s njezinom obitelji i voljenima."