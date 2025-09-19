"Izbjegavajte cestu  D1, smjer Klis-Solin i naplatnu postaju Dugopolje". Policija objavila upute i obavijesti uoči gostovanja Dinama na Poljudu

U subotu 20. rujna, s početkom u 17 sati, na gradskom stadionu „Poljud“ u Splitu, odigrat će se nogometna utakmica između HNK „Hajduk“ i GNK „Dinamo“. Javno okupljanje proglašeno je utakmicom visokog rizika te će se, uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, poduzimati mjere i radnje sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakonu o javnom okupljanju i sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika.
U nastavku pročitajte priopćenje PU splitsko-dalmatinske uoči derbija u Splitu.
S obzirom na veliki interes za ovo javno okupljanje i očekivani dolazak velikog broja navijača, pozivamo sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama koje navodimo u nastavku priopćenja.
Obavijest za gostujuće navijače-prihvat navijača u Dugopolju
Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske obavljat će prihvat organiziranih i neorganiziranih skupina navijača na izlazu s autoceste A1- naplatna postaja Dugopolje te će svi, nakon obavljenog pregleda, biti prepraćeni izravno do stadiona Poljud.
Preporučamo svim gostujućim navijačima da na naplatnu postaju Dugopolje dođu najkasnije u 14 sati, što je ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojemu se posjetiteljima može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion.
Obavijest za domaće navijače-koristite izlaze Prgomet, Bisko i Vučevica, cesta D1 u posebnom režimu
S obzirom na to da od 14 do 17 sati na području naplatne postaje Dugopolje i na cesti D1, brza cesta smjer Klis- Solin očekujemo gužve i zastoje te da će na D1 biti uspostavljena posebna regulacija prometa uz moguće potpuno zatvaranje ceste, upućujemo domaće navijače koji dolaze na utakmicu iz drugih gradova, da ne koriste izlaz s A1 na Dugopolju, već da koristite naplatne postaje Prgomet, Vučevica i Bisko.
Napomena: Izbjegavajte cestu D1, smjer Klis-Solin i naplatnu postaju Dugopolje
Gužve i zastoje očekujemo nekoliko sati prije održavanja javnog okupljanja, ali i tijekom razilaska posjetitelja nakon utakmice.
Savjetujemo svim posjetiteljima da na vrijeme krenu prema stadionu te da ukoliko su u mogućnosti, koriste javni prijevoz.
Ulazak u stadion
Posebno još jednom napominjemo svim posjetiteljima kako prilikom ulaza moraju imati:
- personaliziranu ulaznicu i
- javnu ispravu s fotografijom.
Ulazi u stadion bit će otvoreni od 14 sati pa pozivamo posjetitelje da dođu ranije, kako bi nakon obavljenih pregleda i provjera, osoba i ulaznica mogli prije početka javnog okupljanja ući na stadion.
Posebna regulacija prometa na području Splita
Građane obavještavamo da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila na način da će se:
- od 11 sati do završetka osiguranja uspostaviti blokada prometa u Ulici VIII. mediteranskih igara - kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta „Mandrach“ te na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela (osim za vozila policije, odnosno vozila s propusnicom)
- od 13 sati će se uspostaviti blokada prometa u Ulici Zrinsko-frankopanskoj - od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru te u Ulici Put Supavla-od raskrižja s Ulicom Put Brodarice (osim vozila HV, stanara i javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom).
Posjetitelji svoja vozila neće moći parkirati oko stadiona i u široj zoni oko stadiona pa savjetujemo da, ukoliko na javno okupljanje dolaze osobnim vozilom, parkiraju na parkiralištima u drugim dijelovima grada te da pješke ili javnim prijevozom dođu do stadiona.
Prometni redari će, zajedno s policijskim službenicima, na dan održavanja javnog okupljanja, sankcionirati vozače nepropisno parkiranih vozila posebno u ulicama Zrinsko - frankopanska, Hrvatske mornarice, Ulice Sedam Kaštela i Put Supavla te će vozila za koja budu postojali uvjeti za premještanje, biti premještena. Ovo se ujedno odnosi i na nepropisno parkirana vozila po sredini kolnika naprijed navedenih cesta.
Sve sudionike u prometu molimo za dodatno strpljene i oprez ukoliko dođe do stvaranja većih gužvi i zastoja, posebno ukoliko bude postojala potreba za zatvaranjem određenih dijelova prometnica na području Splita.
Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima
Obavještavamo građane kako je sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno:
- unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga, te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,
- unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,
- maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način u cilju prikrivanja identiteta,
- unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
- pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti
- pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sudcima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,
- bacanje predmeta u natjecateljski prostor,
- boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.
Sva uočena navedena protupravna ponašanja biti će sankcionirana sukladno Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.
U petak i subotu policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice snimati na stadionu i prilaznim pravcima Gradu Splitu. Također sukladno članku 51. i 52. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, policija će četiri sata prije utakmice i dva sata nakon utakmice privremeno po potrebi ograničiti kretanje i zadržavanje ulicama Put Supavla, VIII. Mediteranskih igara i Put Lore.
Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu.