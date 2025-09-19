Close Menu

"Izbjegavajte cestu  D1, smjer Klis-Solin i naplatnu postaju Dugopolje". Policija objavila upute i obavijesti uoči gostovanja Dinama na Poljudu

"Pozivamo posjetitelje da dođu ranije, kako bi nakon obavljenih pregleda i provjera osoba i ulaznica mogli prije početka javnog okupljanja ući na stadion"

U subotu 20. rujna, s početkom u 17 sati, na gradskom stadionu „Poljud“ u Splitu, odigrat će se nogometna utakmica  između HNK „Hajduk“ i GNK „Dinamo“. Javno okupljanje proglašeno je utakmicom visokog rizika te će se, uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, poduzimati mjere i radnje sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakonu o javnom okupljanju i sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika.

U nastavku pročitajte priopćenje PU splitsko-dalmatinske uoči derbija u Splitu.

S obzirom na veliki interes za ovo javno okupljanje i očekivani dolazak velikog broja navijača, pozivamo sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama koje navodimo u nastavku priopćenja. 

Obavijest za gostujuće navijače-prihvat navijača u Dugopolju

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske obavljat će prihvat organiziranih i neorganiziranih skupina navijača na izlazu s autoceste A1- naplatna postaja Dugopolje te će svi, nakon obavljenog pregleda, biti prepraćeni izravno do stadiona Poljud.

Preporučamo svim gostujućim navijačima da na naplatnu postaju Dugopolje dođu najkasnije u 14 sati, što je ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojemu se posjetiteljima može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion.

Obavijest za domaće navijače-koristite izlaze Prgomet, Bisko i Vučevica, cesta D1 u posebnom režimu

S obzirom na to da od 14 do 17 sati na području naplatne postaje Dugopolje i na cesti D1, brza cesta smjer Klis- Solin očekujemo gužve i zastoje te da će na D1 biti uspostavljena posebna regulacija prometa uz moguće potpuno zatvaranje ceste, upućujemo domaće navijače koji dolaze na utakmicu iz drugih gradova, da ne koriste izlaz s A1 na Dugopolju, već da koristite naplatne postaje Prgomet, Vučevica i Bisko.

Napomena: Izbjegavajte cestu  D1, smjer Klis-Solin i naplatnu postaju Dugopolje

Gužve i zastoje očekujemo nekoliko sati prije održavanja javnog okupljanja, ali i tijekom razilaska posjetitelja nakon utakmice.  

Savjetujemo svim posjetiteljima da na vrijeme krenu prema stadionu te da ukoliko su u mogućnosti, koriste javni prijevoz.     

Ulazak u stadion

Posebno još jednom napominjemo svim posjetiteljima kako prilikom ulaza moraju imati:

  • personaliziranu ulaznicu i
  • javnu ispravu s fotografijom.

Ulazi u stadion bit će otvoreni od 14 sati pa pozivamo posjetitelje da dođu ranije, kako bi nakon obavljenih pregleda i provjera, osoba i ulaznica mogli prije početka javnog okupljanja ući na stadion.

Posebna regulacija prometa na području Splita

Građane obavještavamo da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila na način da će se:

  • od 11 sati do završetka osiguranja uspostaviti blokada prometa u Ulici VIII. mediteranskih igara - kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta „Mandrach“ te na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela (osim za vozila policije, odnosno vozila s propusnicom)
  • od 13 sati će se uspostaviti blokada prometa u Ulici Zrinsko-frankopanskoj - od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru te u Ulici Put Supavla-od raskrižja s Ulicom Put Brodarice (osim vozila HV, stanara i javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom). 

Posjetitelji svoja vozila neće moći parkirati oko stadiona i u široj zoni oko stadiona pa savjetujemo da, ukoliko na javno okupljanje dolaze osobnim vozilom, parkiraju na parkiralištima u drugim dijelovima grada te da pješke ili javnim prijevozom dođu do stadiona.

Prometni redari će, zajedno s policijskim službenicima, na dan održavanja javnog okupljanja, sankcionirati vozače nepropisno parkiranih vozila posebno u ulicama Zrinsko - frankopanska, Hrvatske mornarice, Ulice Sedam Kaštela i Put Supavla te će vozila za koja budu postojali uvjeti za premještanje, biti premještena. Ovo se ujedno odnosi i na nepropisno parkirana vozila po sredini kolnika naprijed navedenih cesta.

Sve sudionike u prometu molimo za dodatno strpljene i oprez ukoliko dođe do stvaranja većih gužvi i zastoja, posebno ukoliko bude postojala potreba za zatvaranjem određenih dijelova prometnica na području Splita.  

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Obavještavamo građane kako je sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno:

  • unošenje  ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i  droga, te ulazak  i boravak u prostor športskog  objekta u alkoholiziranom stanju,
  • unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,
  • maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način u cilju prikrivanja identiteta,
  • unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari  s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
  • pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti
  • pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sudcima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,
  • bacanje predmeta u natjecateljski prostor,
  • boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.

Sva uočena navedena protupravna ponašanja biti će sankcionirana sukladno Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

U petak i subotu policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice snimati na stadionu i prilaznim pravcima Gradu Splitu. Također sukladno članku 51. i 52. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, policija će četiri sata prije utakmice i dva sata nakon utakmice privremeno po potrebi ograničiti kretanje i zadržavanje ulicama Put Supavla, VIII. Mediteranskih igara i Put Lore.

Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu.

