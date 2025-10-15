Izabrano vodstvo HDZ-a Mertojak, ovo su imena vodećih ljudi

Na izbornoj skupštini temeljne organizacije HDZ-a Mertojak izabrano je novo vodstvo ove stranačke organizacije. Za predsjednika je ponovno izabran Dražen Nikolić, dok je za potpredsjednicu izabrana Jagoda Cicvarić Goreta.

U Izvršni odbor ušli su: Tea Bakota, Damir Bilandžić, Danijela Čelan, Velimir Čurčija, Marinko Hrstić, Lada Ramljak, Ante Silić, Siniša Mršić i Petra Strunje.

Skupštini je, u ime Gradskog odbora HDZ-a Splita, nazočila potpredsjednica GO HDZ-a Split i državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić, koja je čestitala novoizabranom vodstvu te istaknula važnost kontinuiranog rada na razvoju lokalne zajednice.

Iz HDZ-a Mertojak poručuju da će “nastaviti s entuzijazmom stvarati Mertojak mjestom ugodnog i društvenog života”.