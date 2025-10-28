Iza ove Dalmatinke u duši, poduzetnice i mame četvero djece stoje tri carska reza. Radi od kuće, inspirira žene i pomaže im ostvariti rezultate: "Niti jednog followera nisam kupila, niti jedna moja objava nije sponzorirana"

Biti mama četvero djece, raditi posao od kuće i pritom brinuti o sebi zvuči izazovno, ali Marija Živković, mnogima poznatija kao Mama Mare, svakodnevno dokazuje da se balans može postići uz organizaciju, energiju i strast prema životu.

Sa svojih 34 godine, mama četvero djece, bivša odbojkašica i Dalmatinka u duši, Mare gradi život pun pokreta, discipline i ljubavi prema sebi i drugima.

Uz majčinstvo već dvije i pol godine razvija posao od kuće, pokazujući da žena može imati i obitelj i uspjeh, ako ima dobar sustav, podršku i dobru organizaciju. Perfekcionist po prirodi, naučila je da savršenstvo nije uvjet za vrijednost, a kroz svoj sadržaj želi pokazati da balans postoji i da majčinstvo ne znači kraj snova, nego priliku za novi početak.

U intervju za portal Dalmacija Danas, naša sugovornica Mare nam otkriva kako izgleda njezin svakodnevni život, koje male rituale primjenjuje da ostane motivirana i energična, te kako uspijeva spojiti majčinstvo, posao i brigu o sebi sve dok inspirira tisuće žena da i same pronađu svoj put do sreće i ispunjenja.

Profil Mama Mare nastao je potpuno spontano. Krenula je s možda dvjesto pratitelja, kad je ostala trudna sa svojim četvrtim djetetom. Dijelila je svoj svakodnevni život, odnosno mamu troje djece koja je ponovno trudna, koja pokušava ostati aktivna, zdrava i nasmijana usred kaosa.

- S vremenom sam shvatila koliko se puno žena pronalazi u tim mojim pričama i koliko im znači čuti da nisu same - prisjeća se Marija, koju od milja svi zovu Mare, te dodaje:

A onda sam odlučila, ako već mogu inspirirati druge i potaknuti ih na promjenu, da budu bolja verzija sebe, zašto od toga ne bih stvorila posao koji volim? Posao koji mogu raditi od kuće, uz svoju obitelj, uz svoju djecu, i u kojem imam slobodu birati kad, koliko i s kim radim - iskreno će.

Kako izgleda dan obitelji s četvero djece?

Dan mame Mare, počinje rano. Budilica zvoni u pola sedam i tada kreće spremanje za vrtić i školu, osnovna higijena… Muž odvede djecu, a ona ostaje doma s Luce (op.a. najmlađa kći u obitelji Živković),

- Volim ta svoja lagana jutra. Pripremim si svoju čaloju i shake, jer znam da dan počinjem sa zdravim i kvalitetnim obrokom. To mi je doslovno gorivo za cijeli dan - kazuje s osmijehom na licu.

Njezin prijepodnevni ritam ispunjen je obavezama, ali i slobodom koju donosi rad od kuće.

- Prijepodne većinom obavim pozive sa svojim klijentima, follow-up, online poslovne sastanke, a ako imam nešto uživo, i to rješavam s Luce jer ona ne ide u vrtić, doma je sa mnom.

Većinu posla pokušavam obaviti dok se ostatak ekipe ne vrati iz škole i vrtića. Naravno, u to se ubraja i kuhanje ručka, pospremanje, uspavljivanje Luce ili igranje s njom, ali to je ta prednost rada od doma: mogu biti prisutna mama, a istovremeno graditi svoj biznis - dodaje.

Kad se djeca vrate kući, poslovna žena ponovno postaje 'full-time mama'.

- Tada sam posvećena njima, razgovorima, igrama, treninzima. Večer je rezervirana za nas zajedničku večeru, priču o danu, crtić na Netflixu, molitvu i, naravno, tuširanje i spavanje. To su naši mali rituali koji čine da se dan završi s mirom i zahvalnošću. Naravno tu je i puno smijeha, galama, prepiranja, poneka svađa i puno puno ljubavi.

'Trening mi nije obaveza, nego moj ispušni ventil'

Kad govori o ravnoteži između obiteljskog života, posla i brige o sebi, Mare odmah daje do znanja da kod nje nema izgovora. Osmjehne se i iskreno priznaje kako uz sve obaveze, djecu i posao ipak pronalazi, odnosno stvara, vrijeme za sebe.

- Ne tražim vrijeme, ja ga stvorim. Trening mi nije obaveza, nego moj ispušni ventil. Od osme godine sam u sportu i to je jednostavno dio mene. Nakon treninga se uvijek osjećam bolje. Izbacim stres koji se nakupi kroz dan, napunim se pozitivom i energijom.

Ne treniram samo zbog fizičkog izgleda, nego prvenstveno zbog zdravlja (iza mene su četiri trudnoće i tri carska reza) i dobrog osjećaja iznutra. Ako sam umorna, vježbam laganije, ali uvijek nešto napravim. To je moj način da ostanem fokusirana i puna energije. Smatram da svaka žena može izdvojiti barem svojih 30 minuta dnevno za sebe; bilo da je to trening, šetnja, čitanje knjige ili kupka.

Jer kad smo mi, mame, dobro, onda sve oko nas nekako funkcionira bolje - naglašava Mare.

Dok govori, osjeća se njezina strast prema pokretu i brizi o sebi, ali i iskrena poruka drugim ženama: da se ne radi o savršenstvu, već o svjesnoj odluci da sebe stave barem nakratko na prvo mjesto.

Kad govorimo o obiteljskim vrijednostima i trenucima koji spajaju, Mare se odmah nasmiješi. Obiteljski rituali, kaže, nešto su bez čega njihov dom ne bi bio isti.

Imate li kao obitelj neke posebne rituale ili rutine koje vas povezuju bez obzira na obaveze?

- Apsolutno imamo. To je naše okupljanje za stolom. Preko tjedna je teško da svi zajedno ručamo, ali večera je uvijek zajednička. Tada svatko prepriča svoj dan, što mu je bilo lijepo, što manje lijepo i to nam je postao pravi mali obiteljski ritual. Vikendi su posebna priča. Tada imamo zajednički ručak, zajedno pripremamo obroke, idemo na utakmice, navijamo, šećemo i puno se smijemo. I naravno nedjeljna Sveta Misa.

Vikendi su uglavnom rezervirani za obitelj i taj osjećaj zajedništva.

Molitva nam je jako važna. Trudimo se barem navečer zajedno izmoliti Oče naš ili jednu deseticu. Naravno, nije uvijek sve savršeno, ali trudimo se da taj večernji dio dana bude naš reset i podsjetnik zašto sve ovo radimo - iskreno će.

Dok govori, u njezinu se glasu osjeća toplina i zahvalnost.

Živimo u vremenu u kojem žene imaju brojne uloge majke, partnerice, poduzetnice, prijateljice… Nerijetko pokušavamo biti 'sve i svugdje'.

Što za vas znači uspjeh danas i kako ga vi mjerite u svom svakodnevnom životu?

- Za mene uspjeh znači živjeti u skladu sa sobom, biti prisutna majka i uživati u svakom trenutku. Žena koja radi ono što voli i ima slobodu birati svoj tempo. Uspjeh nije samo poslovan rezultat, nego onaj mir koji osjećaš kad znaš da ideš pravim putem, i ponos kad stavljaš kvačice na svoje ciljeve jer znaš da si dala apsolutno sve da se oni ostvare.

Biti uspješna žena danas znači nositi više uloga, a da pritom ne zaboravimo na sebe. Često mi, kada postanemo mame, stavimo sve druge ispred sebe, a sebe na zadnje mjesto. Za mene uspjeh znači i učiti, rasti, padati, dizati se, krenuti ispočetka, ne odustati i pokazati svojoj djeci da mogu biti sve što požele, ako vjeruju u sebe.

Razgovarajući s Marijom o tome kako njezin posao i treninzi utječu na obitelj, postavlja se pitanje kako na sve to reagiraju njezina djeca. Mare se odmah odgovara iskreno:

- Moja djeca su me od početka prihvatila u toj ulozi, naravno s puno znatiželje i jako puno pitanja. Djeca vide ono što mi roditelji radimo, i upravo zato mi je važno da kroz mene vide primjer. Često me znaju pitati: 'Mama, je li to tvoj posao?', 'Mama, mogu li ja s tobom trenirati?', 'Mama, koliko vas je danas bilo na pozivu?', 'Mama, koliko si danas prodala shakeova?'...

Mislim da im je lijepo vidjeti da mama radi nešto što voli i da kroz taj posao može pomagati drugima. Oni znaju da su moj trening, moj shake i moja čaloja rutina dio mog dana, i često se i sami uključe u pripremu. Najstariji već razumiju da nije sve to samo telefon i kamera, nego da iza toga stoji i trud, organizacija i odgovornost.

I to mi je najvažnije da kroz mene vide da se upornost i rad uvijek isplate .

'Rad od kuće mi daje veliku slobodu'

Biti majka i poduzetnica te balansirati između privatnog i poslovnog života u svoja četiri zida zasigurno nije lako. Kako organizirate radni dan od kuće?

- Iskreno, nije uvijek lako, ali sve je stvar dobre organizacije i prioriteta. Svaki dan ima svoj ritam. Neki su bolji, neki malo manje, ali trudim se planirati svoj dan unaprijed. Dok su djeca u školi i vrtiću, to je moj poslovni blok: vrijeme za pozive, sastanke, follow-up i rad sa svojim timom. Kad se vrate kući, posao se gasi i fokus ide na njih.

Moram napomenuti da mi je suprug tu ogromna podrška i pomoć, i to stvarno puno znači. Uz supruga, velika pomoć mi je moja obitelj: majka i sestra. Ne uspijem uvijek sve savršeno, ali sam kroz ovaj posao naučila da ne mora sve biti savršeno da bi funkcioniralo. Rad od kuće mi daje veliku slobodu: mogu biti prisutna mama, a opet graditi nešto svoje i pokazati djeci da se trud i dosljednost uvijek vrate. A osim toga, fenomenalno mi je što ovaj posao mogu raditi s bilo kojeg mjesta.

Kad govorimo o motivaciji i dosljednosti u svim obavezama treningu, prehrani i poslu, Mare odmah otkriva svoj trik. Osim što radi ono što voli, ona ima jasnu nit koja je vodi.

- Moj najveći trik je moj razlog zašto. Znam zašto sam krenula i što želim postići. Naravno da ima dana kad mi se ne da, ali kad se sjetim kako se osjećam nakon treninga ili kad završim dan s osjećajem da sam dala sve od sebe to me pokreće. Taj osjećaj da sam ‘stavila kvačicu’ i ispunila nešto što sam si zadala, meni znači više od ičega. Bitno mi je da sebi dokažem da nešto što sam počela, mogu i dovršiti.

Volim svoje male rutine: jutarnji shake i čaj, glazbu prije treninga, planiranje dana, tuširanje nakon treninga. Ne čekam motivaciju, ja je stvaram kroz akciju. Uvijek se podsjetim da nisam savršena, da su loši dani normalni, ali da je najvažnije ostati dosljedna. Jer upravo to dugoročno donosi rezultate. I kad je teško, radim. I kad nema rezultata, radim. Na svom početku sam čula jednu rečenicu koja mi je ostala duboko urezana: 'Kad imaš loš dan ili nemaš rezultate tada nikad ne donosiš odluke'. I stvarno živim po tome.

Dok priča o svojim rutinama i pristupu, jasno se osjeća kako je samodisciplina kombinirana s jasnim motivom: upravo to ono što je drži fokusiranom i daje energiju da svakodnevno napreduje, bez obzira na izazove.

- Apsolutno, naravno da imam, mislim, koja žena ili mama ih nema - odgovara Mama Mare na naše pitanje ima li svoje male rituale za opuštanje i punjenje baterija te dodaje:

- Za mene su to sitnice koje mi puno znače. Jedna od njih je, definitivno, trening. Jako volim vruću kupku, to me opušta, ili jednostavno otići sama u shopping i kupiti si nešto lijepo. Također, kutna, dekica, čaša dobrog vina i razgovor s mojim mužem. To su moji mali trenuci mira.

A ponekad, budući da sam veliki perfekcionist, dovoljno mi je samo uređivanje prostora, jer mene red i čistoća umiruju. Znam da možda zvuči čudno, ali ja stvarno ne mogu funkcionirati u neredu. Kad je oko mene red, sve mi je nekako lakše. Naravno, volim otići i na more, udahnuti taj dalmatinski zrak i samo biti prisutna.

Jedan od mojih ciljeva je da jednog dana i živim uz more, jer tamo osjećam baš neki poseban mir - ističe.

Kako vidite razvoj svoje zajednice na Instagramu i što ti je cilj u budućnosti?

- Moja zajednica raste prirodno, i upravo to najviše volim. Niti jednog followera nisam kupila, niti je ijedna moja objava sponzorirana. Jednostavno se trudim na Instagramu biti, u potpunosti, ja, ono što jesam.

Uvijek kažem: bit će kako treba biti. Kome se svidim, taj će ostati i zapratiti me, i to mi je najljepše.

Želim da profil Mama Mare ostane mjesto stvarnosti, odnosno prostor gdje se dijeli dobra energija, motivacija i podrška, ali bez uljepšavanja i filtera na život.

Vidim to kao zajednicu u kojoj će se žene osjećati ohrabreno da krenu, da vjeruju u sebe, da naprave promjenu i da znaju da se sve može, kad imaš pravi mindset i okruženje.

U budućnosti želim još više širiti priču o osobnom rastu, poduzetništvu i slobodi, te nastaviti pomagati drugima da pronađu svoj put, baš kao što sam ja pronašla svoj.

'Nije kasno ni za novi početak, ni za promjenu navika... Prekasno je jedino ako odustaneš od sebe i svojih snova'

S obzirom na to da često govorite o važnosti preuzimanja kontrole nad vlastitim životom, o tome kako nikada nije prekasno za promjene, za nove navike ili ostvarenje snova koje nosimo još iz djetinjstva, što biste poručili ženama koje misle da je možda prekasno da krenu u neku promjenu ili da ostvare svoje ciljeve?

- Nikad nije prekasno. Nikada. U mom timu ima ljudi koji su krenuli s 50, pa čak i sa 60 godina. Nije kasno ni za novi početak, ni za promjenu navika, ni za one snove koje nosimo još iz djetinjstva, a koje smo možda davno zaboravili. Prekasno je jedino ako odustaneš od sebe i svojih snova.

Ja sam svoje najveće promjene doživjela baš onda kad sam se najmanje nadala, kad sam odlučila da više neću čekati idealne uvjete ili 'pravi trenutak', jer istina je da idealan trenutak ne postoji. Život se svima događa, uvijek će biti prepreka i izgovora, ali sam odlučila da ću svoje idealne uvjete stvoriti sama.

Svaka promjena počinje jednom malom odlukom. I ono što stalno govorim svim ženama koje me prate: samo kreni.

Donesi odluku, kreni i pusti da te put iznenadi.

Mogu ti se dogoditi nevjerojatno dobre stvari.

Možeš sebi i svojoj obitelji potpuno promijeniti život, a da ne izgubiš sebe, samo postaneš bolja verzija sebe.

Jer ovaj posao te doslovno tjera da, iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, rasteš, učiš i napreduješ na svim područjima života.

I to je, po meni, ono najljepše u svemu ovome - kazuje nam Mare za kraj razgovora.

