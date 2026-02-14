Iza kulisa The Stranger Within – ovakav koncert neće doživjeti nigdje drugdje – harmonika i komorni ansambl ispričat će vam povijesno-filozofsku priču o dvjema stranama ljudske osobnosti

Nekoliko dana uoči koncerta The Stranger Within u Hrvatskom domu Split posjetili smo komorni ansambl i autora, solista i izvršnog producenta projekta Mirka Škaricu. Mladi akademski harmonikaš, profesor harmonike i student psihologije, koji je svoju glazbeno umijeće tesao u Bratislavi i na Kraljevskoj akademiji u Londonu, priprema koncert koji publiku redovito zapanji svojom umjetničkom koncepcijom, ali i dubokom filozofsko-psihološkom pozadinom koja stoji iza priče „The Stranger Within“.

Taj „stranac u nama“, objašnjava nam Škarica, odnosi se na arhetip sjene, koncept koji je uveo Carl Gustav Jung i koji je direktno povezan s ovom tematikom, a bavi se tamnom stranom ljudske osobnosti i podvojenošću ljudske prirode. U priču ćemo krenuti s animacijom dječaka koji se igra papirnatim avionom, a završit ćemo u svijetu koji je zagušen banalnostima zla, progonima, ratovima i bjegovima od samih sebe – u trenutcima kad postanemo svjesni koliki je ljudski kapacitet za zlo. Ipak, naša priča jasno nudi nadu i svjetlo, osobito kroz Finale skladatelja Predraga Radisavljevića.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Gudački ansambl čine: Mislav Salopek, koncertni majstor, Domagoj Gjurašin, prva violina, Donja Rakoš, vođa drugih violina, Iskra Voltolini, druga violina, Ivor Ivančić, vođa viola, Josip Veselić, viola, Katarina Evetović, vođa violončela, Hillary Karuza, violončelo i Piero Malkoč, kontrabas te ostali izvođači: Borna Augustinović, udaraljke i Ana Stanković, klavir.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast predstaviti izvedbu The Stranger Within pred publikom u Hrvatskom domu Split. Ovaj originalni koncertni projekt predstavlja jedinstvenu sintezu solo harmonike i komornog ansambla, prožetu svjetlom, animacijom i naracijom — umjetnički pristup koji nadilazi klasične forme i poziva slušatelja na dublje razmišljanje o složenosti ljudskog identiteta i unutarnjeg svijeta.

Kroz ovu izvedbu želim istaknuti mnogostruke mogućnosti harmonike kao izrazitog solo instrumenta i otvoriti dijalog između glazbenog iskustva i emocionalne refleksije. Nadam se da će publika doživjeti ovu glazbeno-scensku priču kao poticaj na introspekciju, ali i kao estetsko iskustvo koje će dugo ostati s njima. Hvala organizatorima i svim suradnicima na povjerenju te pozivam sve ljubitelje glazbe i umjetnosti da nam se pridruže na ovom posebnom koncertnom putovanju.“

Koncert je na programu Hrvatskoga doma u ponedjeljak, 16. veljače u 20 sati, a ulaznice se mogu nabaviti na blagajni i stranicama Hrvatskoga doma https://shop.adriaticket.com/event-details/4262/the-stranger-within--mirko-skarica-harmonika--komorni-ansambl.