Iz Splita izravno u New York: United Airlines pokreće povijesnu liniju, karte već u prodaji

Split će od ljeta 2026. godine prvi put u povijesti imati izravnu redovnu liniju sa Sjedinjenim Američkim Državama. United Airlines službeno je potvrdio da u svoj ljetni red letenja uvodi sezonske letove između New Yorka (Newark) i Splita, čime Dalmacija dobiva jednu od najznačajnijih zrakoplovnih veza dosad.

Nakon uspješnog pokretanja linije Dubrovnik – New York, United je odlučio proširiti svoju prisutnost u Hrvatskoj i uključiti Split kao novu transatlantsku destinaciju iz svoje baze u zračnoj luci Newark.

Letovi tri puta tjedno

Prema dostupnim informacijama, United Airlines planira letjeti na relaciji Split – Newark tri puta tjedno – srijedom, petkom i nedjeljom s polaskom iz Splita u 10:00 sati i dolaskom u Newark u 14:05 po lokalnom vremenu.

Povratni letovi iz Newarka za Split bit će utorkom, četvrtkom i subotom u 17:00 sati, a dolazak u Split predviđen je sljedećeg jutra u 07:45.

Linija će biti aktivna od proljeća do početka rujna 2026. godine.

Prvi širokotrupni avion u redovnom prometu

Na ovoj će ruti letjeti Boeing 767-300ER, što je dodatni povijesni iskorak za Zračnu luku Split. Riječ je o prvom redovnom širokotrupnom zrakoplovu koji će prometovati iz Splita prema prekooceanskom odredištu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli United Airlines (@united)

Zrakoplov je opremljen s više razina udobnosti:

Polaris poslovna klasa, Premium Plus, Economy Plus i Economy, što putnicima nudi širok raspon opcija tijekom leta koji traje nešto više od 10 sati.

Karte već u prodaji: cijene od 712 eura

Karte su već dostupne na službenim stranicama United Airlinesa. Najpovoljnije povratne karte za svibanjske letove 2026. godine trenutačno se mogu pronaći po cijeni od oko 832 američka dolara, odnosno približno 712 eura.

Ta cijena odnosi se na Basic Economy klasu, koja uključuje samo ručnu prtljagu i ne omogućuje odabir sjedala.

Cijena standardne ekonomske klase iznosi oko 990 dolara (približno 847 eura), dok je karta s mogućnošću povrata novca oko 1270 dolara (oko 1086 eura).

Kako se približava ljetna sezona, cijene rastu, pa u nekim terminima dosežu i do 1296 dolara (oko 1108 eura).

United potvrdio Split kao novu destinaciju

United Airlines je dolazak u Split službeno potvrdio i putem društvenih mreža, gdje je Split uvršten među nove europske destinacije za ljeto 2026., uz talijanski Bari, španjolski Santiago de Compostela i škotski Glasgow.

Time je Split postao dio širenja mreže letova iz Newarka, jednog od glavnih čvorišta United Airlinesa za europske i interkontinentalne rute.

Uvođenje izravne linije između Splita i Sjedinjenih Država predstavlja veliki iskorak za splitski i dalmatinski turizam. Američko tržište jedno je od najbrže rastućih za Hrvatsku, a izravni letovi znatno olakšavaju dolazak gostiju s druge strane Atlantika.

Osim turizma, ova linija otvara i nove mogućnosti za poslovna putovanja, dijasporu te jaču povezanost Splita s globalnim zrakoplovnim prometom.

Ako se interes putnika pokaže jakim, nije isključeno da bi linija u budućnosti mogla postati i dugoročna.