Iz Splita direktno u New York: Evo po kojoj cijeni, donosimo sve detalje

United Airlines službeno je potvrdio dolazak u Split te u ljetnom redu letenja 2026. godine uvodi redovnu sezonsku liniju između New Yorka i Splita. Nakon uspješnog uvođenja linije Dubrovnik – New York, ovaj američki prijevoznik širi svoju ponudu i prema Dalmaciji, s letovima iz baze u zračnoj luci Newark.

Pitanje koje najviše zanima putnike odnosi se, naravno, na cijenu karata. Letovi iz Splita koji su već dostupni za rezervaciju u svibnju sljedeće godine trenutno se mogu pronaći oko 1000 dolara, odnosno 858 eura.

Nova linija bit će aktivna do početka rujna 2026. godine i predstavlja povijesni iskorak za Split: riječ je o prvoj izravnoj liniji između Splita i Sjedinjenih Američkih Država. Uz to, Unitedov će Boeing 767-300ER biti prvi redovni širokotrupni zrakoplov u povijesti splitske zračne luke te jedini koji će u ljetnom razdoblju povezivati Split s prekooceanskim odredištem.

Kako piše portal Bengeri, United Airlines planira letjeti na relaciji Split – New York (Newark) tri puta tjedno – srijedom, petkom i nedjeljom u 10:00 sati, s dolaskom u Newark u 14:05 po lokalnom vremenu. Povratni letovi iz Newarka za Split bit će utorkom, četvrtkom i subotom u 17:00 sati, s dolaskom u Split idućeg jutra u 07:45.

Na ovoj će ruti biti korišten širokotrupni Boeing 767-300ER, opremljen s više razina udobnosti – Polaris poslovnom, Premium Plus, Economy Plus i Economy klasom – što putnicima jamči ugodno iskustvo tijekom devetosatnog leta.