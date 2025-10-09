United Airlines uvodi direktnu liniju Newark – Split, evo od kada

Sjajne vijesti za hrvatski turizam stižu iz Sjedinjenih Američkih Država! United Airlines, jedan od najvećih američkih avioprijevoznika, objavio je putem svojih službenih kanala da će od 30. travnja 2026. uvesti direktnu sezonsku liniju između zračne luke Newark i Splita.

Ova najava izazvala je veliko oduševljenje u turističkim krugovima jer potvrđuje rastuću popularnost Splita i Dalmacije kao atraktivne destinacije za američke turiste. Nova linija značajno će olakšati putovanje između istočne obale SAD-a i hrvatske obale, posebno uoči početka ljetne sezone.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

United Airlines već održava sezonske letove za Dubrovnik, a uvođenjem Splita dodatno jača svoju prisutnost u regiji i izravno odgovara na rastuću potražnju za Hrvatskom među američkim putnicima.

Uvođenje ove linije ne samo da će olakšati putovanje tisućama američkih turista, već će i dodatno osnažiti gospodarske i kulturne veze između Hrvatske i SAD-a.