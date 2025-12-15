Iz sefa pulskog suda ukraden pištolj, a Ministarstvo pravosuđa nije izvijestilo javnost

Tko je ukrao službeni pištolj pravosudne policije? Da ga nema u sefu pulskog suda, otkriveno je u siječnju, ali je o tome vladao zavjet šutnje. Sve dok to nije otkrio RTL Danas.

"Tu imamo informaciju i mi. Međutim nitko nam se od pravosudnih policajca iz Pule nije javio, zatražio pomoć. Kako je to moguće i zašto je to moguće - treba pitati naše rukovodeće iz osiguranja pravosudnih tijela", rekao je Jelenko Krešo, glasnogovornik Sindikata pravosudne policije. I pitali smo. Izjavu nisu htjeli dati. Stiglo je priopćenje u kojemu piše kako je nestanak prijavljen početkom godine. Nakon provedene interne istrage o navedenom događaju obaviještena je Policijska postaja Pula-Pola.

Protiv jednog službenika pravosudne policije zaduženog za taj pištolj pokrenut je postupak zbog teške povrede službene dužnosti, temeljem Zakona o državnim službenicima. Navedeni postupak pred Službeničkim sudom je u tijeku.

Kako je nestao? 'Jako dobro pitanje'

U osiguranju pravosudnih institucija radi 300-tinjak pravosudnih policajaca, ali nema svaki zadužen svoj pištolj. Niti ga itko ima pravo ponijeti kući, već ga svatko zadužuje kad dođe na posao.

"Uzimate oružje, zapisujete broj oružja, vrijeme kad ga zadužujete. U 7.00 zadužujem broj 42859 i potpišem se. I idem doma u 3 sata ili 7, potpisujem se i vraćam oružje u sef. I to bi netko trebao nadgledati", objasnio je Krešo. Na pitanje kako je onda moguće da nestane pištolj i da nitko ne odgovara, da nitko ne zna gdje je ni tko ga je izgubio, Krešo kaže:

"Jako dobro pitanje, to i mene zanima, netko je napravio propust u samoj primopredaji, ali propust je napravljen i u samom načinu zaduživanja i razduživanja oružja", dodaje.

Kako se nosi i čuva vatreno oružje, propisano je i posebnim pravilnikom.

"Mi nikad nismo pucali iz oružje koje zadužujemo. Dolazimo na streljanu, imamo svake godine gađanje, pucamo iz oružja koje je tamo stavljeno. Znači ja ne znam jel moje oružje u upotrebi, ne znam kad ga je netko očistio, dal ga je netko očistio, ne znam ni u kakvom je stanju. Jer to oružje nisam ja zadužio, već moj kolega, pa moj kolega", kaže.

Posljednji incident s oružjima bio je u zatvoru Zagreb u kojemu su slučajno bacili sef na odlagalište jer ga nisu mogli otvoriti, ne znajući da unutra ima pištolja. Jedna osoba zbog toga je odgovarala. Kako neslužbeno doznajemo, i to na način da mu je s plaće skidano 10 posto nekoliko mjeseci, piše RTL.