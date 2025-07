Iz Health Hub-a povodom Svjetskog dana zdravstvenih inovacija: “Od A.I. asistenata do kombiniranih ili value-added terapija i bolnica s “terapijskim” dizajnom”

U okviru Svjetskog dana zdravstvenih inovacija (World Health Innovation Day), globalne inicijative koju predvodi World Health Innovation Summit (WHIS) i koja se ove godine obilježava 2. kolovoza, zajednice diljem svijeta odaju priznanje pojedincima, organizacijama i sustavima koji unapređuju zdravlje kroz lokalno ukorijenjena, uključiva i održiva rješenja. Ovaj globalni dan akcije potiče kreativno uključivanje – od javnozdravstvenih događanja i aktivnosti u zajednici do digitalnih alata i inovacija u politikama – sve s ciljem osnaživanja ljudi da preuzmu aktivnu ulogu u vlastitom zdravlju i dobrobiti. Kako ističe Gareth Presch, osnivač i direktor WHIS-a: „Ovaj dan je globalna proslava onih koji svakodnevno pokreću zdravstvene inovacije – tzv. „champions-a“: pojedinaca, organizacija i zajednica s rješenjima koja mijenjaju zdravstvo I živote!”

Zdravstvo je danas, više nego ikad, jedan od najdinamičnijih i najvažnijih sektora globalne ekonomije. Prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma i McKinsey & Company, vrijednost globalnog tržišta zdravstvenih inovacija, uključujući digitalno zdravstvo, umjetnu inteligenciju, biotehnologiju i pametnu infrastrukturu, već je premašila 900 milijardi dolara, a do 2030. očekuje se da će prijeći 1,8 trilijuna dolara. Zdravstvo i zdravstvena industrija nisu samo “servis” za građane – oni su pokretač gospodarskog razvoja, inovacijskog potencijala i društvene stabilnosti. Deloitte u svom izvještaju iz 2024. navodi da je svaki euro uložen u preventivne zdravstvene programe povezan s prosječnim povratom od 4 do 6 eura kroz smanjenje troškova liječenja, povećanje produktivnosti i duži radni vijek građana.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, više od 60% kroničnih bolesti može se spriječiti ranim intervencijama i pametnim zdravstvenim politikama – upravo onima koje promiču inovacijske platforme poput think tank-a Health Hub, koji već 4 godine djeluje kao bakljonoša inovacija i okuplja na jednom mjestu ambasadore inovacija.

Upravo iz Hrvatske dolazi priča koja već par godina privlači pažnju izvan nacionalnih granica: Health Hub je policy & business think tank novog doba, hibridna, otvorena platforma koja promiče, razvija i implementira konkretne zdravstvene inovacije. Riječ je o modelu koji funkcionira kao operativni think tank nove generacije, povezujući stručnjake, institucije, zdravstvenu industriju, sportaše, znanstvenike, dizajnere, javnozdravstvene aktere i zajednice u zajedničkom cilju – zdravstvu koje je agilno, moderno, inkluzivno i učinkovito. Think tank Health Hub razlikuje se od klasičnih, konzervativnih modela diljem svijeta, jer ne ostaje na razini analiza i preporuka, već aktivno prepoznaje, razvija, testira i implementira inovacije u stvarnom sustavu – spajajući politiku, praksu, tehnologiju i dizajn u jednu operativnu platformu. Kao fuzijski model nastao u Hrvatskoj, Health Hub pokreće pozitivne transformacije u zdravstvenim politikama povezujući i sport, obrazovanje, znanost i nove oblike komunikacije u jedinstvenom interdisciplinarnom pristupu koji stavlja zajednicu u središte promjene.

Health Hub se ne pozicionira samo kao inovator, već i kao umreživač. Danas platformu aktivno prate dionici iz nekoliko država, a iza sebe ima međunarodne reference i uspješne projekte na području zdravstvenih politika. Više od 150.000 jedinstvenih korisnika prošlo je kroz web-platformu i sadržaje Health Hub-a, što ga čini jednim od najvidljivijih hrvatskih inovacijskih modela u zdravstvu.

GINA – prvi hrvatski virtualni A.I. asistent za ginekološka pitanja na WhatsApp-u

Jedan od najsvježijih primjera kojeg Health Hub prepoznaje kao inovaciju vrijednu spomena jest GINA – prvi hrvatski virtualni A.I. asistent za ginekološka pitanja za WhatsApp, razvijen u suradnji s liječnicima i uz podršku javnozdravstvenih institucija. GINA nudi jednostavne, provjerene informacije ženama koje traže odgovore o svom zdravlju, ali i svima zainteresiranima za područje ginekologije. Riječ je o jedinstvenom spoju umjetne inteligencije, kliničkih smjernica i javnog zdravstva – digitalnom alatu koji ruši barijere i povećava dostupnost znanja na dlanu svakoga tko ima WhatsApp na svom pametnom uređaju.

Onkologija novog doba – centri izvrsnosti, precizna onkologija i kombinirane terapije

Health Hub također od osnutka promiče i potiče razvoj inovativnih terapijskih i policy pristupa u onkologiji, od uspostavljanja centara izvrsnosti poput onoga za liječenja raka prostate (od otkrivanja do robotskog liječenja i radionuklidne terapije), do omogućavanja financiranja tzv. prateće dijagnostike (companion diagostics) u preciznoj onkologiji, sve do novog vala “kombinirane” terapije (od integracije imunoterapije (IO) i kemoterapije, do IO-IO liječenja). Ovi inovativni pristupi nastoje ostvariti sinergiju između znanstvenih dostignuća i kliničke prakse, uzimajući u obzir da rak nije samo bolest tijela, već i društveni izazov, što su potvrdili I ugledna onkologinja prim. Ljerka Eljuga (Poliklinika Affidea Eljuga) i prof. dr. sc. Damir Eljuga, predsjednik Hrvatske lige protiv raka.

“Terapijski učinak” zdravstvenih ustanova kroz vrhunski dizajn interijera

Još jedno novo područje koje Health Hub aktivno razvija uz partnerstvo s hrvatskim timom iz Grandiosa Design Studija je redefiniranje prostora zdravstvene skrbi kroz tzv. dizajnerski laboratorij. U suradnji s arhitektima i zdravstvenim ustanovama, predviđa se stvaranje prostora u zdravstvenim ustanovama koji pacijentima potiču suradljivost i uklanjaju anksioznost, vraćaju dostojanstvo, potiču aktivno sudjelovanje u liječenju ili rehabilitaciji, a djelatnicima olakšavaju rad u ugodnijem, funkcionalnijem okruženju.

Value-added medicines – lijekovi s dodanom vrijednošću

Value Added Medicines, poput tekućeg omeprazola za pedijatrijsku primjenu, nedavno predstavljenog svijetu upravo iz Hrvatske, autentičan su primjer zdravstvene inovacije jer unapređuju postojeće terapije kroz poboljšanu farmaceutsku tehnologiju i primjenjivost, bolju adherenciju i veće uključivanje pacijenata. Ovakva rješenja ne samo da donose kliničke koristi, već i jačaju konkurentnost generičke industrije unutar europske strategije za održive i otporne zdravstvene sustave.

Navijajmo za Hrvatsku na globalnoj zdravstveno-inovacijskoj sceni!

U ovom kontekstu, osnivačica i voditeljica think tank-a Health Hub, Anita Bujanić, mag. pharm., istaknula je ulogu Hrvatske kao rastuće točke inovacije na globalnoj zdravstvenoj karti:

“S ponosom možemo reći da Hrvatska postaje izvorište niza zdravstvenih inovacija – od samog jedinstvenog fuzijskog modela Health Hub-a kao think tanka nove generacije, preko AI asistenata poput GINA-e, do nacionalnih preventivnih programa koji već sada služe kao primjer drugima. Primjer za to je program ranog otkrivanja raka pluća koji koristi umjetnu inteligenciju i prepoznat je kao globalni uzor. Dodamo li tome nacionalni program ranog otkrivanja melanoma ili prostate, eKarton, dizajnerski laboratorij za zdravstvene ustanove budućnosti te potencijalne inovacije u zdravstvenim politikama itd., jasno je da Hrvatska ima što ponuditi i Europi i svijetu. No za uspješnu implemetaciju takvih inovacija potreban je kolektivni optimizam i sportsko bodrenje svih nas, no i to je jedna od tema kojom se bavi Health Hub već par godina, a odnedavno smo ujedinili vizije i s Hrvatskom akademskom sportskom zajednicom UNISPORT.”

Health Hub s ponosom je regionalni podržavatelj i partner Svjetskog dana zdravstvenih inovacija već drugu godinu zaredom, pridonoseći zajedničkoj misiji transformacije zdravstvenih sustava kroz suradnju, inovacije i pozitivan utjecaj na zajednicu.

Više informacija dostupno je na www.healthhub.hr